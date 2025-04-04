Росіяни будують транспортний хаб у Генічеську: чим це загрожує, — Андрющенко

Росіяни будують транспортний хаб в окупованому Генічеську. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко вважає, що в місті планують створити сучасний транспортно-пересадковий вузол, що стане ключовим елементом логістики в окупованій частині Херсонщини.

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Про це він написав у своєму Telegram-каналі 4 квітня.

Андрющенко зазначив, що ворог продовжує інтегрувати тимчасово захоплені території України до свого транспортного простору.

"РФ розробила так званий "Майстер-план Херсонської області", в якому передбачено будівництво транспортного хабу на базі залізничної станції Генічеська. Його планують об’єднати з автостанцією, міським громадським транспортом, таксі, велосипедними парковками та пунктами прокату", — зазначив Петро Андрющенко.

Чому створення транспортного хабу в Генічеську важливе для росіян?

військова логістика – місто стало тиловою базою для ЗС РФ на півдні. Створення транспортного вузла допоможе швидше перекидати війська, техніку та боєприпаси;

– місто стало тиловою базою для ЗС РФ на півдні. Створення транспортного вузла допоможе швидше перекидати війська, техніку та боєприпаси; посилення контролю – централізація транспортної інфраструктури дозволить росіянам ефективніше стежити за пересуванням цивільних, виявляти нелояльних жителів та здійснювати депортації;

– централізація транспортної інфраструктури дозволить росіянам ефективніше стежити за пересуванням цивільних, виявляти нелояльних жителів та здійснювати депортації; інтеграція ТОТ у російський простір – РФ намагається зробити окуповані українські території залежними від своєї інфраструктури, знищуючи зв’язки з Україною.

Росіяни будують транспортний хаб в окупованому Генічеську Фото: Андрющенко Time

Як пише Андрющенко, внаслідок цього рішення відбудеться зміцнення окупації регіону. Росія створює довготривалу систему контролю, що ускладнить деокупацію півдня.

"Будівництво транспортного вузла в Генічеську – не про "комфорт" місцевих жителів, а про посилення окупаційної реінтеграції, збільшення контролю та військову логістику", — додав керівник "Центру вивчення окупації".

Нагадаємо, Петро Андрющенко стверджує, що мешканці Маріуполя відмовили у наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, аргументувавши це тим, що в місті не тривали бої після 5 березня 2022 року. Керівник ЦВО вимагає у влади виправити несправедливість, а в іншому разі погрожує розповісти неприємні факти про оборону міста.

Також Фокус писав про те, що ЗСУ на початку квітня 2025 просунулися на Покровському напрямку, зокрема вулицею Центральна (Леніна) в західній Новоєлизаветівці, що на південний захід від Покровська, і звільнили Надіївку.