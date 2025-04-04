Россияне строят транспортный хаб в Геническе: чем это грозит, — Андрющенко

Россияне строят транспортный хаб в оккупированном Геническе. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко считает, что в городе планируют создать современный транспортно-пересадочный узел, который станет ключевым элементом логистики в оккупированной части Херсонщины.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале 4 апреля.

Андрющенко отметил, что враг продолжает интегрировать временно захваченные территории Украины в свое транспортное пространство.

"РФ разработала так называемый "Мастер-план Херсонской области", в котором предусмотрено строительство транспортного хаба на базе железнодорожной станции Геническа. Его планируют объединить с автостанцией, городским общественным транспортом, такси, велосипедными парковками и пунктами проката", — отметил Петр Андрющенко.

Почему создание транспортного хаба в Геническе важно для россиян?

военная логистика — город стал тыловой базой для ВС РФ на юге. Создание транспортного узла поможет быстрее перебрасывать войска, технику и боеприпасы;

— город стал тыловой базой для ВС РФ на юге. Создание транспортного узла поможет быстрее перебрасывать войска, технику и боеприпасы; усиление контроля — централизация транспортной инфраструктуры позволит россиянам эффективнее следить за передвижением гражданских, выявлять нелояльных жителей и осуществлять депортации;

— централизация транспортной инфраструктуры позволит россиянам эффективнее следить за передвижением гражданских, выявлять нелояльных жителей и осуществлять депортации; интеграция ВОТ в российское пространство — РФ пытается сделать оккупированные украинские территории зависимыми от своей инфраструктуры, уничтожая связи с Украиной.

Россияне строят транспортный хаб в оккупированном Геническе Фото: Андрющенко Time

Как пишет Андрющенко, в результате этого решения произойдет укрепление оккупации региона. Россия создает долговременную систему контроля, что усложнит деоккупацию юга.

"Строительство транспортного узла в Геническе — не о "комфорте" местных жителей, а об усилении оккупационной реинтеграции, увеличении контроля и военной логистике", — добавил руководитель "Центра изучения оккупации".

Напомним, Петр Андрющенко утверждает, что жительнице Мариуполя отказали в предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны, аргументировав это тем, что в городе не продолжались бои после 5 марта 2022 года. Руководитель ЦВО требует у власти исправить несправедливость, а в противном случае угрожает рассказать неприятные факты об обороне города.

Также Фокус писал о том, что ВСУ в начале апреля 2025 года продвинулись на Покровском направлении, в частности по улице Центральная (Ленина) в западной Новоелизаветовке, что юго-западнее Покровска, и освободили Надиевку.