Россияне строят транспортный хаб в Геническе: чем это грозит, — Андрющенко
Россияне строят транспортный хаб в оккупированном Геническе. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко считает, что в городе планируют создать современный транспортно-пересадочный узел, который станет ключевым элементом логистики в оккупированной части Херсонщины.
Об этом он написал в своем Telegram-канале 4 апреля.
Андрющенко отметил, что враг продолжает интегрировать временно захваченные территории Украины в свое транспортное пространство.
"РФ разработала так называемый "Мастер-план Херсонской области", в котором предусмотрено строительство транспортного хаба на базе железнодорожной станции Геническа. Его планируют объединить с автостанцией, городским общественным транспортом, такси, велосипедными парковками и пунктами проката", — отметил Петр Андрющенко.
Почему создание транспортного хаба в Геническе важно для россиян?
- военная логистика — город стал тыловой базой для ВС РФ на юге. Создание транспортного узла поможет быстрее перебрасывать войска, технику и боеприпасы;
- усиление контроля — централизация транспортной инфраструктуры позволит россиянам эффективнее следить за передвижением гражданских, выявлять нелояльных жителей и осуществлять депортации;
- интеграция ВОТ в российское пространство — РФ пытается сделать оккупированные украинские территории зависимыми от своей инфраструктуры, уничтожая связи с Украиной.
Как пишет Андрющенко, в результате этого решения произойдет укрепление оккупации региона. Россия создает долговременную систему контроля, что усложнит деоккупацию юга.
"Строительство транспортного узла в Геническе — не о "комфорте" местных жителей, а об усилении оккупационной реинтеграции, увеличении контроля и военной логистике", — добавил руководитель "Центра изучения оккупации".
Напомним, Петр Андрющенко утверждает, что жительнице Мариуполя отказали в предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны, аргументировав это тем, что в городе не продолжались бои после 5 марта 2022 года. Руководитель ЦВО требует у власти исправить несправедливость, а в противном случае угрожает рассказать неприятные факты об обороне города.
Также Фокус писал о том, что ВСУ в начале апреля 2025 года продвинулись на Покровском направлении, в частности по улице Центральная (Ленина) в западной Новоелизаветовке, что юго-западнее Покровска, и освободили Надиевку.