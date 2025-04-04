ВСУ продвинулись на Покровском направлении, освободив Надиевку, — ISW

Украинские войска в начале апреля 2025 года продвинулись на Покровском направлении, в частности по улице Центральная (Ленина) в западной Новоелизаветовке, что к юго-западу от Покровска, и освободили Надиевку.

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Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW) за 3 апреля 2025 года.

Украинские войска продвинулись на Покровском направлении

Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что Силы обороны Украины продвинулись по улице Центральная (Ленина) в западной Новоелизаветовке (на юго-запад от Покровска) и освободили Надиевку (на запад от Новоелизаветовки). Тем временем российские военные говорят, что ВСУ продвинулись на западную окраину Соленого (на юго-запад от Покровска).

ISW не подтверждает утверждения российского военного блогера, который сообщал, что подразделения российской 90-й танковой дивизии якобы продвинулись к центру Троицкого и что оккупационные войска захватили Богдановку (оба к юго-западу от Покровска). Другой российский милитарный блогер утверждал, что ВС РФ продвинулись на юго-запад от Котляровки (на юго-запад от Покровска).

В частности, вражеская армия наступала на северо-восток от Покровска возле Тарасовки; на восток от Покровска — Елизаветовка, Водяное Второе, Луч; на юг от Покровска возле Зеленого и Возрождения (бывший Новый Труд); и на юго-запад от Покровска возле Удачного, Новосергиевки, Надеевки, Успеновки, Котлиного, Новоукраинки, Котляровки, Сухой Балки, Богдановки и в сторону Муравки 2 и 3 апреля 2025 года.

Российские военные блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Соленого (к юго-западу от Покровска) и что Соленое является спорной "серой зоной".

По данным Генштаба ВСУ на утро 4 апреля, за минувшие сутки на Покровском направлении украинская армия остановила 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверево, Удачное, Преображенка, Серебряное, Новосергиевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки, Алексеевки, Водяного Второго, Котляровки и Александрополя.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — пишет пресс-служба Генштаба.

За последние сутки потери ВС РФ составляют 1380 человек. Также украинские защитники обезвредили семь танков, 30 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, одну РСЗО, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 66 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, бойцы пограничной комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" на Харьковском направлении, каждая из которых стоит более $4 млн.

Также Фокус писал о том, что Вооруженные силы Украины после Курской области РФ смогли зайти в Белгородскую и имеют там переменный успех. Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 3 апреля.