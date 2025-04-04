"Эффективно сожгли": пограничники уничтожили две российские САУ на 8 млн долларов (видео)

Бойцы пограничной комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" на Харьковском направлении.

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Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Точной работой уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С", каждая из которых стоит более $4 млн", — говорится в подписи к видео.

В ГПСУ подчеркнули, что, кроме того, пограничники "эффективно сожгли вражеские позиции" и ликвидировали около десятка оккупантов.

Отмечается, что за прошлый год операторы БпЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования РУбАК "Феникс" бригады Гвардии наступления "Месть" поразили более тысячи оккупантов, половине из которых нанесли безвозвратные потери.

"Гиацинт-С" — еще советская 152-мм корпусная самоходная пушка, созданная на Уральском заводе транспортного машиностроения. Предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах скопления и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений.

Напомним, в марте россияне показали кадры испытаний новой артиллерийской установки "Гиацинт-К".

3 апреля сообщалось, что зенитчики комплекса Avenger впервые сбили российский "шахед" огнем из пулемета.