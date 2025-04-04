"Ефективно спалили": прикордонники знищили дві російські САУ на 8 млн доларів (відео)

Бійці прикордонної комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" знищили дві російські самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С" на Харківському напрямку.

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Відповідне відео оприлюднила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Влучною роботою знищено дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С", кожна з яких коштує понад $4 млн", — йдеться у підписі до відео.

В ДПСУ підкреслили, що, окрім того, прикордонники "ефективно спалили ворожі позиції" та ліквідували близько десятка окупантів.

Зазначається, що за минулий рік оператори БпЛА прикордонної комендатури швидкого реагування РУбАК "Фенікс" бригади Гвардії наступу "Помста" вразили понад тисячу окупантів, половині з яких завдали безповоротних втрат.

"Гіацинт-С" – ще радянська 152-мм корпусна самохідна гармата, створена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Призначена для придушення і знищення засобів ядерного нападу, ураження органів управління, тилів, живої сили й бойової техніки супротивника в місцях скупчення і в опорних пунктах, а також для руйнування фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, у березні росіяни показали кадри випробувань нової артилерійської установки "Гіацинт-К".

3 квітня повідомлялось, що зенітники комплексу Avenger вперше збили російський "шахед" вогнем із кулемета.