Російські міста Курськ та Шуя масовано атакували БпЛА: що відомо (відео)

Атака дронів у російському Курську розпочалася увечері 16 квітня і продовжилася після опівночі, 17 квітня: небезпеку оголосили для місцевого аеродрому "Халіно". Також вибухи пролунали у місті Туя: попередньо, під ударом знову опинилася 112-та гвардійська ракетна бригада, атакована напередодні.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки по Курську та Туї за повідомленнями російських Telegram-каналів.

Близько 22:00 години місцеві моніторингові канали попередили про нібито "підготовку ЗСУ до масованого запуску ударних дронів" на двох напрямках — Курської та Брянської областей РФ.

Скріншот | допис росіян

У регіоні було оголошено повітряну тривогу. Приблизно через пів години після попередження росіян пролунали перші вибухи у різних районах Курської області.

Скріншот | допис росіян

Після опівночі ударні БпЛА дісталися самого Курська. У Telegram-каналах повідомили про серію потужних вибухів у межах міста та закликали місцевих бути якомога далі від вікон.

У мережі поширили перші кадри нічної атаки Курська.

Паралельно повітряну тривогу російська влада оголосила у кількох інших областях. Курські ЗМІ припустили, що БпЛА намагаються "прорватися" через регіон у напрямку інших областей.

Близько 01:00 години про загрозу також було оголошено у районі аеродрому "Халіно". Про наслідки нічної атаки по Курську поки що не повідомляють.

Також уночі дрони атакували Іванківську область Росії. Ціллю БпЛА знову могло стати місто Шуя, де дислокується 112-та гвардійська ракетна бригада, яка завдала удару по Сумах 13 квітня.

У Туї пролунало щонайменше 7 вибухів. У мережі також поширили відео, на якому видно момент одного з ймовірних "прильотів" по російських військових.

Через деякий час моніторингові канали поширили відео масштабної пожежі у місті Шуя, що здійнялася через атаку БпЛА.

Офіційної інформації щодо атаки міста Туя поки що немає. Російська влада коментарів щодо нічного обстрілу не надавала, про наслідки атаки БпЛА по регіонах РФ уночі 17 квітня поки що не повідомляють.

Повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА у російських областях триває, атака продовжується.

16 квітня з'явилися кадри атаки БпЛА по місті Шуя, які були зняті зсередини казарми.

Нагадаємо, увечері 16 квітня російські "Шахеди" масовано атакували Дніпро: внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі, як повідомили у Дніпропетровській ОВА.