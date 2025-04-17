У Дніпрі через атаку "Шахедів" є загиблі та постраждалі: наймолодшій пораненій — 9 місяців (фото)

Ввечері 16 квітня росіяни масовано атакували Дніпро ударними дронами-камікадзе типу "Шахед": внаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі, відомо про двох загиблих, серед яких — молода дівчина. Щонайменше 16 людей постраждали, серед них — діти. Через атаку також зруйновано магазин дружини мера Дніпра Бориса Філатова.

Related video

Фокус зібрав інформацію щодо наслідків вечірньої атаки по Дніпру 16 квітня.

Вибухи у Дніпрі пролунали близько 22:30 години: перед цим Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в області.

У місцевих каналах повідомили, що упродовж 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Також зазначили, що через атаку частина Дніпра опинилася без електроенергії.

У різних локаціях міста здійнялися пожежі через атаку "Шахедів". Невдовзі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про перші наслідки ворожого обстрілу.

"Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо — діти", — зазначив він.

Через кілька хвилин у відомстві інформували, що росіяни вбили у Дніпрі молоду дівчину. Ще 7 людей постраждали через атаку, серед них — 9-місячна дитина.

Невдовзі дані щодо наслідків атаки уточнили: кількість загиблих та поранених зросла. Окрім дівчини, загинула також старша жінка. Постраждали, попередньо, 16 людей, серед яких — діти 6 та 11 років.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив у своєму Telegram-каналі, що росіяни вдарили "Шахедом" по міській раді, однак промахнулися: за його словами, дрон поцілив за 100 метрів від споруди. Також він зазначив, що ЗС РФ дроном "розвалили" магазин жіночого одягу, який належить його дружині.

Інші наслідки атаки по Дніпру наразі уточнюються. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, військовий Володимир Фокін розповів про те, що ЗС РФ активізувалися на Харківщині та хочуть штурмувати Борову. Про це стало відомо 17 квітня.

Також 16 квітня військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чому наносити отруту на "Шахеди" неможливо.