"Відверта маячня": експерт каже, що отруту наносити на "Шахеди" неможливо

Сергій Грабський зауважив, що "отруїти" поверхню російського дрона-камікадзе неможливо, адже отруйні речовини розкладаються через деякий час на відкритому повітрі. Але доповнити "Шахед" капсулою із отруйною речовиною реально.

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Про це військовий експерт розповів в ефірі "Вечір.LIVE".

"Це технічно неможливо наносити отруйні речовини на поверхню "Шахеда", — заявив військовий експерт.

Сергій Грабський зазначив, що йдеться лише про поодинокі випадки з "капсулами", які не становлять масштабної загрози.

"І протидіяти цьому дуже проста: якщо ви щось побачили — зупиняєтесь, не підходите і інформуєте відповідні служби. Наносити на "Шахед" отруйну речовину — це відверта маячня, навіть з технологічної точки зору. Бо отруйні речовини, вони розкладаються через певний час, тому в цьому немає жодного сенсу", — сказав Грабський.

Розповідаючи про отруту CS експерт зауважив, що у РФ багато запасів цієї речовини, і росіяни можуть використовувати їх на полі бою, але це "не нове слово у війні".

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що в одному із "Шахедів" знайшли капсулу із концентрованою бойовою отруйною речовиною CS.

Також Фокус писав про отруйну речовину CS, яку винайшли ще у 1928 році, згодом почали виробляти і у Радянському союзі, а нині використовують у війні проти України.