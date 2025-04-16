"Откровенный бред": эксперт говорит, что яд наносить на "Шахеды" невозможно

Сергей Грабский отметил, что "отравить" поверхность российского дрона-камикадзе невозможно, ведь ядовитые вещества разлагаются через некоторое время на открытом воздухе. Но дополнить "Шахед" капсулой с отравляющим веществом реально.

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Об этом военный эксперт рассказал в эфире "Вечер.LIVE".

"Это технически невозможно наносить отравляющие вещества на поверхность "Шахеда", — заявил военный эксперт.

Сергей Грабский отметил, что речь идет лишь о единичных случаях с "капсулами", которые не представляют масштабной угрозы.

"И противодействовать этому очень просто: если вы что-то увидели — останавливаетесь, не подходите и информируете соответствующие службы. Наносить на "Шахед" ядовитое вещество — это откровенный бред, даже с технологической точки зрения. Потому что ядовитые вещества, они разлагаются через определенное время, поэтому в этом нет никакого смысла", — сказал Грабский.

Рассказывая об отравляющем веществе CS эксперт заметил, что у РФ много запасов CS, и россияне могут использовать их на поле боя, но это "не новое слово в войне".

Напомним, в Центре противодействия дезинформации сообщали, что в одном из "Шахедов" нашли капсулу с концентрированным боевым отравляющим веществом CS.

Также Фокус писал об отравляющем веществе CS, которое изобрели еще в 1928 году, впоследствии начали производить и в Советском союзе, а сейчас используют в войне против Украины.