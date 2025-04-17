В Днепре из-за атаки "Шахедов" есть погибшие и пострадавшие: самой молодой раненой — 9 месяцев (фото)

Вечером 16 апреля россияне массированно атаковали Днепр ударными дронами-камикадзе типа "Шахед": в результате обстрела в городе поднялись пожары, известно о двух погибших, среди которых — молодая девушка. По меньшей мере 16 человек пострадали, среди них — дети. Из-за атаки также разрушен магазин жены мэра Днепра Бориса Филатова.

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Фокус собрал информацию о последствиях вечерней атаки по Днепру 16 апреля.

Взрывы в Днепре прогремели около 22:30 часов: перед этим Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе применения врагом ударных БпЛА в области.

В местных каналах сообщили, что в течение 20 минут в городе прозвучало не менее 10 взрывов. Также отметили, что из-за атаки часть Днепра оказалась без электроэнергии.

В разных локациях города поднялись пожары из-за атаки "Шахедов". Вскоре председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о первых последствиях вражеского обстрела.

"Повреждены дома, учебные заведения и учреждения культуры. Изуродованные автомобили. Напуганы рядовые горожане, особенно — дети", — отметил он.

Через несколько минут в ведомстве информировали, что россияне убили в Днепре молодую девушку. Еще 7 человек пострадали из-за атаки, среди них — 9-месячный ребенок.

Вскоре данные о последствиях атаки уточнили: количество погибших и раненых возросло. Кроме девушки, погибла также старшая женщина. Пострадали, предварительно, 16 человек, среди которых — дети 6 и 11 лет.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что россияне ударили "Шахедом" по городскому совету, однако промахнулись: по его словам, дрон попал в 100 метрах от здания. Также он отметил, что ВС РФ дроном "развалили" магазин женской одежды, который принадлежит его жене.

Другие последствия атаки по Днепру пока уточняются. На местах работают экстренные службы.

Напомним, военный Владимир Фокин рассказал о том, что ВС РФ активизировались на Харьковщине и хотят штурмовать Боровую. Об этом стало известно 17 апреля.

Также 16 апреля военный эксперт Сергей Грабский объяснил, почему наносить яд на "Шахеды" невозможно.