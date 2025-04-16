У Дніпрі за 15 хвилин понад 10 вибухів: постраждали 2 дітей, у місті перебої зі світлом

Увечері 16 квітня Російська Федерація "Шахедами" атакувала Дніпро. В місті лунало понад 10 вибухів, після чого в деяких районах зникло електропостачання. Фокус зібрав всі подробиці.

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О 21:55 в Повітряних силах Збройних сил України повідомили про БПЛА з південно-західного напрямку. Через деякий час, о 22:26 було повторне повідомлення про загрозу "Шахедів".

Згодом місцеві пабліки повідомили, що за 15 хвилин в місті пролунало понад 10 вибухів. В деяких районах міста було видно задимлення, а згодом стало відомо, що в деяких районах міста перебої зі світлом.

Місцеві жителі розповідають про пожежі — зокрема, палає стоянка автівок. Також зазначається про вибиті вікна.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що у Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж. За його інформацією, в результаті масованої атаки пошкоджені житлові будинки. Також за попередньою інформацією постраждало двоє дітей. На момент виходу матеріалу повітряна тривога в місті продовжувалась.

Нагадаємо, надвечір 8 квітня російські окупаційні війська атакували "шахедами" Дніпро, внаслідок чого в місті є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

10 квітня росіяни атакували Дніпро ракетою. Тоді загинув 42-річний чоловік, постраждало ще троє людей. Також на місці удару була велика пожежа.