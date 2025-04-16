В Днепре за 15 минут более 10 взрывов: пострадали 2 детей, в городе перебои со светом

Вечером 16 апреля Российская Федерация "Шахедами" атаковала Днепр. В городе раздавалось более 10 взрывов, после чего в некоторых районах исчезло электроснабжение. Фокус собрал все подробности.

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В 21:55 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о БПЛА с юго-западного направления. Через некоторое время, в 22:26 было повторное сообщение об угрозе "Шахедов".

Впоследствии местные паблики сообщили, что за 15 минут в городе прогремело более 10 взрывов. В некоторых районах города было видно задымление, а впоследствии стало известно, что в некоторых районах города перебои со светом.

Местные жители рассказывают о пожарах — в частности, пылает стоянка автомобилей. Также отмечается о выбитых окнах.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что в Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров. По его информации, в результате массированной атаки повреждены жилые дома. Также по предварительной информации пострадало двое детей. На момент выхода материала воздушная тревога в городе продолжалась.

Напомним, вечером 8 апреля российские оккупационные войска атаковали "шахедами" Днепр, в результате чего в городе есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

10 апреля россияне атаковали Днепр ракетой. Тогда погиб 42-летний мужчина, пострадали еще три человека. Также на месте удара был большой пожар.