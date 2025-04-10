Взрыв в Днепре: трое пострадавших и один погибший, в городе ликвидируют пожар

Россияне атаковали Днепр ракетой 10 апреля. Известно о гибели 42-летнего мужчины и трех пострадавших, которые находятся в больнице. А коммунальные цистерны доставляют спасателям воду, чтобы потушить пожар.

Related video

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На месте удара возник масштабный пожар. Также известно о разрушениях на территории гражданского объекта.

Впоследствии Лысак сообщил, что из-за ракетного удара россиян по Днепру погиб 42-летний мужчина. А в больницах находятся трое пострадавших. Речь о 55-летней женщине и мужчинах 52 лет. Они в состоянии средней тяжести.

Между тем городской голова Днепра Борис Филатов отметил, что коммунальные цистерны доставляют спасателям воду, чтобы потушить пожар на месте обстрела.

"При необходимости другая техника также наготове", — написал мэр города.

Филатов добавил, что городские больницы принимают раненых. Также обследуется жилая застройка рядом.

Россияне обстреляли Днепр 10 апреля

Мониторинговые каналы вечером 10 апреля сообщили о применении ВС РФ баллистической ракеты "Искандер-М" и выходе из Таганрога. Дальность поражения целей ракетой "Искандер-М" доходит до 500 километров.

Местные паблики писали, что рядом с местом "прилета" расположены жилые дома.

Напомним, враг постоянно модернизирует свое вооружение. Из-за этого баллистические ракеты "Искандер" стало гораздо труднее сбивать.

Также Фокус писал об обстреле Днепра 28 марта. В результате атаки вражескими БПЛА загорелся местный гостинично-развлекательный комплекс.