Вибух у Дніпрі: троє постраждалих і один загиблий, у місті ліквідовують пожежу

Росіяни атакували Дніпро ракетою 10 квітня. Відомо про загибель 42-річного чоловіка та трьох постраждалих, які перебувають у лікарні. А комунальні цистерни доправляють рятувальникам воду, аби загасити пожежу.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На місці удару виникла масштабна пожежа. Також відомо про руйнування на території цивільного об'єкту.

Згодом Лисак повідомив, що через ракетний удар росіян по Дніпру загинув 42-річний чоловік. А в лікарнях перебувають троє постраждалих. Мова про 55-річну жінку та чоловіки 52 років. Вони у стані середньої тяжкості.

Тим часом міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що комунальні цистерни доправляють рятувальникам воду, аби загасити пожежу на місці обстрілу.

"За потреби інша техніка також напоготові", — написав мер міста.

Філатов додав, що міські лікарні приймають поранених. Також обстежується житлова забудову поруч.

Росіяни обстріляли Дніпро 10 квітня

Моніторингові канали ввечері 10 квітня повідомили про застосування ЗС РФ балістичної ракети "Іскандер-М" і вихід із Таганрога. Дальність ураження цілей ракетою "Іскандер-М" доходить до 500 кілометрів.

Місцеві пабліки писали, що поруч з місцем "прильоту" розташовані житлові будинки.

Нагадаємо, ворог постійно модернізує своє озброєння. Через це балістичні ракети "Іскандер" стало набагато важче збивати.

Також Фокус писав про обстріл Дніпра 28 березня. Унаслідок атаки ворожими БПЛА загорівся місцевий готельно-розважальний комплекс.