ВС РФ имели успехи в Донецкой области: что известно, — DeepState (карта)

Российская армия продвинулась в районе двух населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области. Всего россияне за прошедшие сутки 29 раз пытались прорвать позиции украинских защитников на этом направлении: несмотря на это, общая динамика штурмовых действий здесь начала терять интенсивность из-за потерь ВС РФ, как рассказали аналитики проекта DeepState.

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Об обновленной ситуации на фронте стало известно из ночной сводки аналитиков, обнародованной в Telegram-канале.

"Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья", — говорится в сообщении.

Котляровка и Запорожье — населенные пункты Покровского района Донецкой области, расположенные неподалеку друг от друга, на юго-западе от самого Покровска. Ситуацию в этом районе можно увидеть на обновленной онлайн-карте боевых действий DeepState.

Скриншот карты DeepState | ситуация в районе Запорожья и Котляровки

Штурмовые действия на Покровском направлении начали уменьшать интенсивность

Накануне аналитики DeepState сообщили об общей ситуации на Покровском направлении. По их исследованиям, штурмовые действия ВС РФ здесь начали терять интенсивность.

Отмечается, что такая ситуация сложилась у российской армии вынужденно: прежде всего из-за потерь, которые понесли ВС РФ в конце марта и в начале апреля. В тот период интенсивность штурмовых действий противника была в два раза больше.

В то же время аналитики объясняют, что такая динамика не означает прекращения попыток ВС РФ штурмовать ВСУ на Покровском направлении. Россияне ежедневно штурмуют в районе семи населенных пунктов на указанном участке фронта.

Ситуация на Покровском направлении: что говорят в Генштабе ВСУ

За прошедшие сутки россияне 29 раз пытались прорвать украинскую линию обороны, как говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, обнародованной на Facebook-странице ведомства 16 апреля. ВС РФ атаковали здесь в направлении 12 населенных пунктов.

В то же время на этом направлении ВС РФ имеют существенные потери.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 138 оккупантов, из них 67 — безвозвратно", — отмечают в Генштабе.

Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки удалось повредить один российский танк и 2 БМП на этом направлении.

Также известно по информации военного о том, что ВС РФ активизировались в Харьковской области, где пытаются штурмовать Боровую. Об этом сообщили 17 апреля.

Отметим, ночью 17 апреля дроны атаковали российские города Туя и Курск, как сообщили в местных Telegram-каналах. В городе Туя после атаки поднялся масштабный пожар.