Заняли опорники и новые позиции: ВС РФ обходят Ямполовку, чтобы выйти к Торскому

На Лиманском направлении ВС РФ решили обойти Ямполовку и занять позиции возле трассы на Тросское. Также они захватили несколько опорных пунктов к северу от Мирного.

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Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"По моим данным, противник обходит Ямполовку с юго-восточного направления и занимает посадку возле трассы на Торское. Сейчас им остается, сделать бросок и они окажутся в северной части этого самого Торского", — проинформировал он.

"Мучной" предположил, что после этого российские оккупанты не пойдут зажимать украинские подразделения в лесу, а развернутся на Заречное. Поэтому бойцам Сил обороны самим придется выходить из леса, потому что нужно будет занимать оборону Лимана.

"Также противник занял опорник севернее населенного пункта Мирное. Тем самым расширили зону контроля на 2км, заняв новые позиции на западном берегу реки Жеребец. Наши казаки некоторых п**арчуков сняли с FPVшек, однако некоторые силы врага смогли закрепиться", — проинформировал военный.

В сводке Генштаба ВСУ 17 апреля сообщалось, что на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.

Напомним, что ВС РФ продвинулись в районе двух населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области. Всего россияне за прошедшие сутки 29 раз пытались прорвать позиции украинских защитников на этом направлении.