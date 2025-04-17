"Уже стоит тряпка россиян": ВС РФ захватили населенный пункт на Покровском направлении, — боец

На Покровском направлении Вооруженные силы России смогли захватить село Сухая Балка. Российский триколор уже установили в центре населенного пункта.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Враг взял полностью под свой контроль Валентиновку и занял новые позиции в соседней Сухой Балке. Сейчас в центральной части этого населенного пункта уже стоит тряпка р*сны. Дальнейшее движение будет происходить в сторону Константиновки. Сейчас здесь серьезные проблемы в обороне, поэтому если наше командование ничего не сделает, будут проблемы еще хуже", — проинформировал он.

Пока что в Генштабе ВСУ захват россиянами Сухой Балки официально не комментировали.

Также "Мучной" отметил, что у россиян в районе Удачного проблемы с качеством личного состава. Здесь заметили штурмовика на костылях.

"По Котлиному, более-менее стабильно, п**арчуки умирают, продвижений у них нет. Песчаное — Шевченко находятся без изменений, так же продолжаются бои на территории населенных пунктов, противник напрасно тратит наше время, сидит и умирает но сопротивляется", — написал "Мучной".

Он отметил, что в районе Зеленого Силы обороны пытаются контратаковать с востока, враг находится в селе.

В сводке Генштаба ВСУ 17 апреля сообщалось, что за сутки ВС РФ провели здесь 29 штурмов. Оккупанты пытались прорвать оборону возле населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка, Старая Николаевка и в сторону Сергеевки.

Напомним, что на Лиманском направлении ВС РФ решили обойти Ямполовку и занять позиции возле трассы на Торское. Также они захватили несколько опорных пунктов к северу от Мирного.