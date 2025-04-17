Не Покровск: эксперт назвал цель ВС РФ в Украине до 9 мая

Россия будет пытаться продвинуться в направлении западнее Покровска, потому что оттуда до границы с Днепропетровской областью осталось всего 4 километра. Это может стать "победой" для рядовых граждан РФ.

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Такое мнение в комментарии "Укринформу" высказал руководитель Института подготовки офицеров Терезианской военной академии полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

Маркус Райснер отметил, что рассматривает нынешнюю ситуацию на поле боя с прицелом на 9 мая, "День победы" — это тот момент, когда Россия захочет заявить о каких-то успехах. Поэтому он считает сейчас город Покровск в Донецкой области второстепенным направлением.

"Сейчас происходит перегруппировка войск, которые освободились на Курском направлении, также с учетом украинских действий на Белгородском направлении. Вероятно, РФ будет пытаться продвинуться в направлении западнее Покровска, ведь там всего около 4 км до границы с Днепропетровской областью. Для рядового гражданина, в том числе и россиянина, реальная картина фронта непонятна, но если он прочитает в газете, что российские войска уже стоят в Днепропетровской области, это будет иметь информационное воздействие", — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия удерживает стратегическую инициативу на фронте, но отметил попытки Украины вернуть себе инициативу, как, например, в случае с контрнаступательной операцией в Курской области.

Он указал на то, что "Россия ведет войну не самостоятельно", а благодаря поддержке КНДР и Ирана.

"Северная Корея уже дважды подряд поставила по 3 миллиона артиллерийских снарядов. Россияне произвели от 2,5 до 3 млн артиллерийских снарядов за тот же период, что в сумме составляет 12 млн артиллерийских снарядов. Что мы сделали за это время? Мы поставили украинцам 1,6 миллиона в прошлом году и 1,3 миллиона в позапрошлом году", — сказал австрийский полковник.

По его словам, Европа способна на большее, но на это нужна политическая воля.

Напомним, что 17 апреля сообщалось, что ВС РФ захватили населенный пункт на Покровском направлении.