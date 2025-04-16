Идеальные для фронта в Украине или Балтии: какая техника РФ появится на параде 9 мая, — Bild (видео)

Власти Российской Федерации готовятся к параду на 9 мая в Москве и собрали военную технику, которая прошла испытания на российско-украинской войне. Москва не покажет провальных танков "Армата" и не будет "махать" ядерными боеголовками. Вместо этого зрители увидят конвенционное оружие, которое готово к вторжению в страну-члена НАТО.

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Об особенностях техники ВС РФ на параде 9 мая военный аналитик Юлиан Рёпке рассказал в статье немецкого издания Bild.

Рёпке проанализировал видео с российской военной техникой, которая участвовала в репетиции парада на 9 мая. Репетиция состоялась в Екатеринбурге еще 9 апреля, но запись распространилась в соцсети X (Twitter) только 14 апреля, отметил эксперт. На почти пятиминутном видео видим с десяток новых танков, которые как будто только что сошли с конвейера. На крышах — стандартизированные решетки, сетки и средства РЭБ для защиты от дронов ВСУ. За ними — бронемашины пехоты, РСЗО "Град" и "Смерч": все — с защитой от БПЛА. Рёпке обратил внимание на группу техники, которая завершала колонну: это были мостоукладчики на базе КАМАЗ, автоцистерны, санитарные машины, беспилотники. По его мнению, подобный набор — типичное конвенционное оружие, вполне пригодное для атаки в Украине или на другую европейскую страну.

"Путин хочет показать на своем параде опытную и боеспособную армию вторжения, которая может ехать прямо с парада на линию фронта в Украине или Балтии. Если Путин действительно разворачивает боеспособные боевые части, это страшно", — привел обозреватель мнение эксперта по вопросам безопасности Нико Ланге.

В статье Bild объясняется, что на параде 9 мая Кремль не будет "хвастаться" новейшими, но неудачными "Арматами". Также не будет пугать мир "ядерными дубинками" — ракетами с ядерными боеголовками. Зато, по мнению Рёпке, россияне хотят показать мощности военно-промышленного комплекса, который полностью готов к войне в Европе.

"Это оружие войны не является смущенной или показной пропагандой. Но демонстрация силы российской военной экономики! И таким образом четкое сообщение Европе об эффективности оружейной промышленности", — написал он.

Мостоукладчики вызвали особую эмоциональную реакцию немецкого журналиста. По его словам, это свидетельствует о том, что РФ готовится двинуться вглубь Украины.

"Это подтверждает худшие опасения: Россия научилась на своих прошлых ошибках. Вместо яркой пропаганды теперь демонстрирует прагматическую точность. Именно то, что позволяет армии Путина ежедневно продвигаться дальше вглубь Украины", — подытожил Рёпке.

Парад на 9 мая — детали

Отметим, Фокус писал о подготовке РФ к параду на 9 мая, в котором должны принять участие военные Азербайджана. РосСМИ сообщили, что президента Ильхама Алиева, который возмущался реакцией Кремля на трагедию с азербайджанским самолетом, согласился на уговоры. В итоге в Москву прибудет Алиев, а также 80 военных, сообщили российские журналисты.

Тем временем 15 апреля президент Словакии Роберт Фицо заявил, что также решил посетить столицу РФ в честь парада. При этом в Европейской комиссии заявили, что не поддерживают и даже осуждают такое поведение.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны проанализировали три последних заявления чиновников Кремля в контексте возобновления ударов РФ по Украине.