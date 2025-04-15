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"Сейчас 2025 год, а не 1939-й": Роберт Фицо заявил, что поедет на 9 мая в Москву

Роберт Фицо, 9 мая, парад в москве, премьер-министр словакии
Фото: Robert Fico/Facebook | Роберт Фицо заявил, что поедет на 9 мая в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ответит согласием на приглашение президента РФ Владимира Путина и примет участие в празднованиях в Москве 9 мая, вопреки просьбе главного дипломата Европейского Союза Каи Каллас, которая призвала европейских лидеров не ехать в столицу страны-агрессора, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

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О своих планах на 9 мая Роберт Фицо написал в Facebook.

"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас — это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", — написал Фицо.

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Пост Роберта Фицо
Фото: Robert Fico/Facebook

Также он заявил, что "никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать".

И резюмировал, что ЕС нужна дискуссия о "природе демократии".

"О том, что произошло в Румынии или Франции в связи с президентскими выборами, какие неприятности творит Запад в Грузии или Сербии, как проигнорировано нарушение уголовного законодательства против оппозиции в Словацкой Республике", — написал Фицо.

РосСМИ писали, кто якобы уже дал согласие приехать на 9 мая в Москву. Вместе с Фицо это 23 президента и премьер-министра.

Кто приедет на 9 мая в Москву

  • Генсек компартии КНР Си Цзиньпин
  • Премьер Словакии Роберт Фицо
  • Президент Сербии Александр Вучич
  • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
  • Президент Палестины Махмуд Аббас
  • Премьер Индии Нарендра Моди Премьер Индии Нарендра Моди
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
  • Премьер Армении Никол Пашинян
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
  • Президент Кубы Мигель Диас-Канель
  • Президент Республики Сербской Милорад Додик
  • Генсек Компартии Вьетнама То Лам
  • Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
  • Президент Киргизии Садир Жапаров
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
  • Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро
  • Президент Египта Абдель Фаттах Ас Сиси
  • Премьер Малайзии Анвар Ибрагим
  • Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух
  • Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие

Напомним, в конце марта Роберт Фицо рассказывал, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре "ужасно ругала" его и назвала "полным идиотом".