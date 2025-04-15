"Сейчас 2025 год, а не 1939-й": Роберт Фицо заявил, что поедет на 9 мая в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ответит согласием на приглашение президента РФ Владимира Путина и примет участие в празднованиях в Москве 9 мая, вопреки просьбе главного дипломата Европейского Союза Каи Каллас, которая призвала европейских лидеров не ехать в столицу страны-агрессора, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

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О своих планах на 9 мая Роберт Фицо написал в Facebook.

"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас — это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", — написал Фицо.

Пост Роберта Фицо Фото: Robert Fico/Facebook

Также он заявил, что "никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать".

И резюмировал, что ЕС нужна дискуссия о "природе демократии".

"О том, что произошло в Румынии или Франции в связи с президентскими выборами, какие неприятности творит Запад в Грузии или Сербии, как проигнорировано нарушение уголовного законодательства против оппозиции в Словацкой Республике", — написал Фицо.

РосСМИ писали, кто якобы уже дал согласие приехать на 9 мая в Москву. Вместе с Фицо это 23 президента и премьер-министра.

Кто приедет на 9 мая в Москву

Генсек компартии КНР Си Цзиньпин

Премьер Словакии Роберт Фицо

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Палестины Махмуд Аббас

Премьер Индии Нарендра Моди Премьер Индии Нарендра Моди

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Премьер Армении Никол Пашинян

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Президент Республики Сербской Милорад Додик

Генсек Компартии Вьетнама То Лам

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Президент Киргизии Садир Жапаров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Египта Абдель Фаттах Ас Сиси

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим

Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие

Напомним, в конце марта Роберт Фицо рассказывал, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре "ужасно ругала" его и назвала "полным идиотом".