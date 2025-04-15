"Сейчас 2025 год, а не 1939-й": Роберт Фицо заявил, что поедет на 9 мая в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ответит согласием на приглашение президента РФ Владимира Путина и примет участие в празднованиях в Москве 9 мая, вопреки просьбе главного дипломата Европейского Союза Каи Каллас, которая призвала европейских лидеров не ехать в столицу страны-агрессора, а продемонстрировать солидарность с Украиной.
О своих планах на 9 мая Роберт Фицо написал в Facebook.
"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас — это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", — написал Фицо.
Также он заявил, что "никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать".
И резюмировал, что ЕС нужна дискуссия о "природе демократии".
"О том, что произошло в Румынии или Франции в связи с президентскими выборами, какие неприятности творит Запад в Грузии или Сербии, как проигнорировано нарушение уголовного законодательства против оппозиции в Словацкой Республике", — написал Фицо.
РосСМИ писали, кто якобы уже дал согласие приехать на 9 мая в Москву. Вместе с Фицо это 23 президента и премьер-министра.
Кто приедет на 9 мая в Москву
- Генсек компартии КНР Си Цзиньпин
- Премьер Словакии Роберт Фицо
- Президент Сербии Александр Вучич
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
- Президент Палестины Махмуд Аббас
- Премьер Индии Нарендра Моди Премьер Индии Нарендра Моди
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко
- Премьер Армении Никол Пашинян
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
- Президент Кубы Мигель Диас-Канель
- Президент Республики Сербской Милорад Додик
- Генсек Компартии Вьетнама То Лам
- Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
- Президент Киргизии Садир Жапаров
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро
- Президент Египта Абдель Фаттах Ас Сиси
- Премьер Малайзии Анвар Ибрагим
- Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух
- Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие
Напомним, в конце марта Роберт Фицо рассказывал, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре "ужасно ругала" его и назвала "полным идиотом".