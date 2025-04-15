"Зараз 2025 рік, а не 1939-й": Роберт Фіцо заявив, що поїде на 9 травня до Москви

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відповість згодою на запрошення президента РФ Володимира Путіна і візьме участь у святкуваннях у Москві 9 травня, всупереч проханню головної дипломатки Європейського Союзу Каї Каллас, яка закликала європейських лідерів не їхати до столиці країни-агресорки, а продемонструвати солідарність з Україною.

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Про свої плани на 9 травня Роберт Фіцо написав у Facebook.

"Я збираюся до Москви дев'ятого травня. Попередження пані Каллас – це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", – написав Фіцо.

Пост Роберта Фіцо Фото: Robert Fico/Facebook

Також він заявив, що "ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати".

Та резюмував, що ЄС потрібна дискусія про "природу демократії".

"Про те, що сталося в Румунії чи Франції у зв’язку з президентськими виборами, які халепи творить Захід у Грузії чи Сербії, як проігноровано порушення кримінального законодавства проти опозиції у Словацькій Республіці", — написав Фіцо.

РосЗМІ писали, хто нібито вже дав згоду приїхати на 9 травня до Москви. Разом із Фіцо це 23 президенти та прем'єр-міністри.

Хто приїде на 9 травня до Москви

Генсек компартії КНР Сі Цзіньпін

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо

Президент Сербії Олександр Вучич

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Президент Палестини Махмуд Аббас

Прем'єр Індії Нарендра Моді

Президент Білорусії Олександр Лукашенко

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон

Президент Куби Мігель Діас-Канель

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік

Генсек Компартії В'єтнаму То Лам

Президент Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре

Президент Киргизії Садір Жапаров

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов

Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас Сісі

Прем'єр Малайзії Анвар Ібрагім

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух

Президент Ефіопії Тайє Ацке-Селассіє

Нагадаємо, наприкінці березня Роберт Фіцо розповідав, що, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові "страшенно лаяла" його та назвала "повним ідіотом".