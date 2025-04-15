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"Зараз 2025 рік, а не 1939-й": Роберт Фіцо заявив, що поїде на 9 травня до Москви

Роберт Фіцо, 9 травня, парад в москві, прем'єр-міністр словаччини
Фото: Robert Fico/Facebook | Роберт Фіцо заявив, що поїде на 9 травня до Москви

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відповість згодою на запрошення президента РФ Володимира Путіна і візьме участь у святкуваннях у Москві 9 травня, всупереч проханню головної дипломатки Європейського Союзу Каї Каллас, яка закликала європейських лідерів не їхати до столиці країни-агресорки, а продемонструвати солідарність з Україною.

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Про свої плани на 9 травня Роберт Фіцо написав у Facebook.

"Я збираюся до Москви дев'ятого травня. Попередження пані Каллас – це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", – написав Фіцо.

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Пост Роберта Фіцо
Фото: Robert Fico/Facebook

Також він заявив, що "ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати".

Та резюмував, що ЄС потрібна дискусія про "природу демократії".

"Про те, що сталося в Румунії чи Франції у зв’язку з президентськими виборами, які халепи творить Захід у Грузії чи Сербії, як проігноровано порушення кримінального законодавства проти опозиції у Словацькій Республіці", — написав Фіцо.

РосЗМІ писали, хто нібито вже дав згоду приїхати на 9 травня до Москви. Разом із Фіцо це 23 президенти та прем'єр-міністри.

Хто приїде на 9 травня до Москви

  • Генсек компартії КНР Сі Цзіньпін
  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо
  • Президент Сербії Олександр Вучич
  • Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
  • Президент Палестини Махмуд Аббас
  • Прем'єр Індії Нарендра Моді
  • Президент Білорусії Олександр Лукашенко
  • Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян
  • Президент Таджикистану Емомалі Рахмон
  • Президент Куби Мігель Діас-Канель
  • Президент Республіки Сербської Мілорад Додік
  • Генсек Компартії В'єтнаму То Лам
  • Президент Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре
  • Президент Киргизії Садір Жапаров
  • Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв
  • Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов
  • Президент Венесуели Ніколас Мадуро
  • Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас Сісі
  • Прем'єр Малайзії Анвар Ібрагім
  • Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух
  • Президент Ефіопії Тайє Ацке-Селассіє

Нагадаємо, наприкінці березня Роберт Фіцо розповідав, що, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові "страшенно лаяла" його та назвала "повним ідіотом".