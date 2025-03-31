"Назвала повним ідіотом": Фіцо поскаржився, що фон дер Ляєн "вилаяла" його через мита США (відео)

На пресконференції 31 березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зізнався, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові "страшенно лаяла" його. Політики обговорювали мита на імпортні автомобілі у розмірі 25%, які запроваджує президент США Дональд Трамп зокрема й для країн Європи. Згодом Фіцо заявив, що його слова про "лайку" фон дер Ляєн були жартом.

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Про розмову Фіцо з фон дер Ляєн повідомляє словацький телеканал ТАЗ.

Роберт Фіцо розповів про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн. На відео з 7:06.

"Урсула мене страшенно, страшенно лаяла. Роберте, що ти зробив, навіщо ти так домовлявся з Трампом? Вона мене пів години лаяла, мовляв, я повний ідіот", — іронічно описав журналістам розмову з президенткою Єврокомісії словацький прем'єр.

Згодом на своїй сторінці у Facebook Фіцо опублікував допис, у якому назвав свої слова про "лайку" з боку президентки Єврокомісії жартом.

"Я вважаю, що президентка Європейської комісії зрозуміла жарт із сьогоднішньої пресконференції, коли я сказав журналістам, що вона страшенно дорікнула мені за те, що я не зробив нічого, щоб США не запровадили нові мита для всього світу, як стверджує словацька опозиція. Боюся, що словацькі ЗМІ та опозиція не зрозуміли цей жарт", — написав словацький політик.

Журналісти зазначили, що з 2 квітня очікується запровадження мит США на імпорт товарів і послуг з усього світу. За словами Фіцо, найбільше це вплине на автомобільну промисловість Словаччини та компанії Volkswagen і Jaguar Landrover, а також фармацевтику і напівпровідники. Він сказав Урсулі фон дер Ляєн, що Словаччина буде активною у розв'язанні цієї проблеми.

"Незабаром відбудеться зустріч з виробниками, ми дуже уважно вислухаємо, які заходи вони запропонують, і запропонуємо їх Європейській комісії з професійного погляду, щоб Європейський Союз міг вести переговори та спільно реагувати", — пояснив Фіцо.

Словацькі журналісти додають, що опозиція звинувачує прем'єр-міністра в тому, що він не намагався розглянути питання тарифів під час свого візиту до США. У відповідь на це Фіцо порівняв себе з іншими світовими лідерами.

"Я не відчуваю себе таким сильним, як президенти Франції та Китаю", — зізнався він і додав, що нові тарифи США матимуть вплив на весь світ.

Нагадаємо, видання Bloomberg 30 березня писало, що між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером відбулася телефонна розмова, під час якої політики домовилися "тиснути" на Путіна надалі. Розмова відбулася на тлі запровадження американським лідером 25% мит на імпорт автомобілів з Великої Британії, Канади та країн ЄС.

Також 30 березня ЗМІ повідомляли, що Трамп був "дуже розлючений" на Путіна через його висловлювання про президента України Володимира Зеленського та заявив, що введе додаткові мита на всю російську нафту, якщо Кремль не робитиме кроків до угоди про припинення вогню.