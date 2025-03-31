Домовилися "тиснути" на Путіна далі: Трамп та Стармер провели телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провели телефонну розмову, в ході якої обговорили економічну співпрацю між країнами, а також ситуацію в Україні та припинення вогню.

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Про подробиці недільної розмови між двома політиками розповіло видання Bloomberg 30 березня.

Розмова між Стармером та Трампом відбулася на тлі занепокоєння британським урядом щодо нових тарифів та мит, які впроваджує президент США. Зокрема йдеться про введення 25% мит на імпорт автомобілів, що мають запрацювати вже з 3 квітня, на продукцію з Великобританії, Канади та країн Європейського Союзу.

Трамп та Стармер також обговорили нову угоду про "економічне процвітання" Великої Британії та США.

В ході телефонної розмови політики також торкнулися питання України, зокрема припинення вогню. Вони домовилися між собою зокрема про те, що потрібно надалі "чинити тиск" на Кремль та самого Володимира Путіна, аби примусити його до припинення вогню на полі бою й обстрілів українських міст.

"Стармер і Трамп також погодилися з необхідністю продовжувати "колективний тиск" на російського лідера Володимира Путіна", — йдеться у повідомленні.

У матеріалі Bloomberg також згадано про те, що Трамп "розлючений" на кремлівського лідера, адже той зволікає з припиненням вогню та усіляко намагається відтягнути час. У планах президента США — накладати на Росію так звані "вторинні" санкції на нафту, аби повністю унеможливити будь-які продажі російської нафти у світі та "обрізати" доходи Кремля.

Про наміри Трампа запровадити такі санкції стало відомо ще у неділю, 30 березня. Серед іншого, американський лідер також був сердитим на Путіна через його висловлювання про українського президента Володимира Зеленського.

"Буде 25% тариф на всю нафту, тариф від 25 до 50 пунктів на всю нафту [з РФ]", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 29 березня у Трампа запитали, чи розмовляв він із Путіним про масовані атаки іранських "Шахедів" кожної ночі по території України, на що політик відповів, що він "отримує звіти" про це.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче "серйозної реакції" від країн-партнерів та зокрема від США на масовані обстріли "Шахедами" українських міст. Про це Фокус детальніше писав 30 березня.