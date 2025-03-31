"Назвала полным идиотом": Фицо пожаловался, что фон дер Ляйен "обругала" его из-за пошлин США (видео)

На пресс-конференции 31 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре "очень ругала" его. Политики обсуждали пошлины на импортные автомобили в размере 25%, которые вводит президент США Дональд Трамп в том числе и для стран Европы. Впоследствии Фицо заявил, что его слова о "ругани" фон дер Ляйен были шуткой.

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О разговоре Фицо с фон дер Ляйен сообщает словацкий телеканал ТАЗ.

Роберт Фицо рассказал о своем разговоре с Урсулой фон дер Ляйен. На видео с 7:06.

"Урсула меня ужасно, ужасно ругала. Роберт, что ты сделал, зачем ты так договаривался с Трампом? Она меня полчаса ругала, мол, я полный идиот", — иронично описал журналистам разговор с президентом Еврокомиссии словацкий премьер.

Впоследствии на своей странице в Facebook Фицо опубликовал сообщение, в котором назвал свои слова о "ругани" со стороны президента Еврокомиссии шуткой.

"Я считаю, что президент Европейской комиссии поняла шутку с сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что она очень упрекнула меня за то, что я не сделал ничего, чтобы США не ввели новые пошлины для всего мира, как утверждает словацкая оппозиция. Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли эту шутку", — написал словацкий политик.

Журналисты отметили, что со 2 апреля ожидается введение пошлин США на импорт товаров и услуг со всего мира. По словам Фицо, больше всего это повлияет на автомобильную промышленность Словакии и компании Volkswagen и Jaguar Landrover, а также фармацевтику и полупроводники. Он сказал Урсуле фон дер Ляйен, что Словакия будет активной в решении этой проблемы.

"Вскоре состоится встреча с производителями, мы очень внимательно выслушаем, какие меры они предложат, и предложим их Европейской комиссии с профессиональной точки зрения, чтобы Европейский Союз мог вести переговоры и совместно реагировать", — пояснил Фицо.

Словацкие журналисты добавляют, что оппозиция обвиняет премьер-министра в том, что он не пытался рассмотреть вопрос тарифов во время своего визита в США. В ответ на это Фицо сравнил себя с другими мировыми лидерами.

"Я не чувствую себя таким сильным, как президенты Франции и Китая", — признался он и добавил, что новые тарифы США будут иметь влияние на весь мир.

Напомним, издание Bloomberg 30 марта писало, что между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером состоялся телефонный разговор, во время которого политики договорились "давить" на Путина в дальнейшем. Разговор состоялся на фоне введения американским лидером 25% пошлин на импорт автомобилей из Великобритании, Канады и стран ЕС.

Также 30 марта СМИ сообщали, что Трамп был "очень зол" на Путина из-за его высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском и заявил, что введет дополнительные пошлины на всю российскую нефть, если Кремль не будет делать шагов к соглашению о прекращении огня.