Есть три угрозы: РФ в ближайшее время может прекратить "энергетическое перемирие", — ISW

Топ-чиновники Российской Федерации озвучили недовольство Кремля и на этом основании россияне готовятся возобновить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ряде заявлений Москва говорит о том, что ее требования для прекращения огня до сих пор не выполнены, написали аналитики Института изучения войны.

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Об угрозе новых атак РФ на энергетику и завершении перемирия говорится в отчете ISW, опубликованном 15 апреля.

Аналитики ISW обратили внимание на три заявления топ-чиновников РФ, которые прозвучали одно за другим в течение буквально двух дней. В частности, с 14-15 апреля высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров, и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, и спикер Кремля Дмитрий Песков. Вся тройка чиновников один за другим повторила, что условия РФ для прекращения огня не выполняются.

В отчете перечислили основные месседжи представителей Кремля.

14 апреля Лавров заявил в интервью росСМИ, что на самом деле"энергетическое перемирие" не выполняется. Он пояснил, что прекращение взаимных ударов по энергетике, на которое 18 марта согласился президент РФ Владимир Путин, предполагало выполнение ряда условий. Среди этих условий — снятие санкций, якобы наложенных на зерно и удобрения РФ, санкций на "Россельхозбанк" и возвращение этого банка в систему SWIFT. Ни одно из этих условий не выполнено, следовательно, "никаких договоренностей нет", сказал глава МИД РФ.

15 апреля высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник отреагировал на заявление Минобороны РФ, которое отчиталось о якобы нарушении Украиной энергетического перемирия. Россияне назвали шесть точек, по которым прилетело 14 апреля: в Брянской, Курской областях и на оккупированной части Херсонской области.

"Кремль уточнит дату окончания 30-дневного перемирия с Минобороны России относительно нанесения ударов по энергетической инфраструктуре", — привело ISW слова Пескова.

В тот же день Нарышкин заявил, что РФ якобы полностью выполняет условия "энергетического перемирия", а Украина его нарушает. Чиновник возложил ответственность на Киев за последствия таких действий, написало ТАСС.

"Российские войска могут усилить дальнобойные удары по Украине в ближайшие дни, когда прекращение огня завершается", — 16 апреля подытожили аналитики ISW.

Перемирие в Украине — детали

Отметим, Фокус писал о деталях "энергетического и черноморского перемирия", о котором упомянули представители Кремля. В частности, 18 марта президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с Путиным и Путин объявил, что соглашается на прекращение ударов по энергетике. По словам главы Кремля, перемирие началось сразу после его слов. 23-24 марта состоялись переговоры США с делегациями РФ и Украины в Эр-Рияде. По итогам переговоров появились сообщения об условиях прекращения огня. Москва заявила, что имеет требования о снятии санкций против агропродукции и банка. Отдельно отмечалось, что РФ выйдет из соглашения, если Украина нарушит запрет на удары или если Запад не выполнит требования по "Россельхозбанку".

Уже на следующий день после "энергетического перемирия" в ЕС, который отключил РФ от системы SWIFT, заявили, что возвращение произойдет только когда Кремль отдаст все оккупированные территории.

Напоминаем, 10 апреля спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал об итогах перемирия в Черном море.