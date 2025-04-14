Угроза со стороны Запада: в Кремле заявили, что НАТО потеряло смысл и готовит войну в Европе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО потеряло смысл после распада СССР и должно было быть расформировано еще тогда.

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Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, распад Советского Союза и крах социалистического блока поставили точку в существовании той угрозы, с которой, как считалось, боролся Альянс. Поэтому, по мнению Лаврова, Организация Североатлантического договора больше не имела причин для существования.

Однако, подчеркнул дипломат, не только не было принято решение о ее ликвидации — НАТО еще и провозгласило себя единственной структурой, способной гарантировать безопасность в мире. Лавров назвал это ошибочным курсом и указал, что вопрос целесообразности существования Альянса до сих пор актуален.

"Альянсом просто манипулировали те, кто не хотел делиться выгодами от глобальной безопасности. То, в чем они преуспели,- это разжигание напряженности и ремилитаризация Европы, включая Германию... Все "усилия" этого евроатлантического сообщества сосредоточены на подготовке к новой войне", — считает Лавров.

Он также раскритиковал не только НАТО, но и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, дипломат обвинил Германию, Францию и Великобританию в том, что именно они являются движущей силой подготовки к новой большой войне в Европе.

"СССР и Россия в свое время не стали закреплять в документах обещания НАТО не расширяться на восток, потому что в российской истории была традиция заключать соглашения устно и верить на слово", рассказал главный российский дипломат, добавив, что те, кто стоял у руля НАТО в то время, не знали об этой традиции.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще месяц назад Москва обратилась к Соединенным Штатам с запросом об отмене санкций против авиаперевозчика "Аэрофлот". Этот вопрос был поднят в контексте возможного восстановления прямого авиасообщения между двумя странами.

Также, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о"русских корнях" Одессы, утверждая, что город якобы был возведен при правлении Екатерины II, а значит — автоматически является российским.