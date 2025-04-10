Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что русские во главе с Екатериной II строили Одессу. Таким образом украинский город "автоматически становится российским".

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Об этом сообщили российские СМИ.

Российский дипломат утверждает также, что кроме Одессы, россияне построили всю припортовую и промышленную инфраструктуру Одесской области. А действующая украинская власть, якобы, хочет все это убрать из "истории".

В соцсетях высмеяли Сергея Лаврова из-за его заявления

"Именно русские, Екатерина II, Потемкин, другие наши славные предки осваивали эту территорию и строили Одессу, другие города, порты, фабрики, заводы. И все это сейчас пытаются вычеркнуть из памяти народа", — заявил глава МИД РФ.

В соцсетях высмеяли Сергея Лаврова из-за его заявления, поскольку дипломат продемонстрировал незнание исторических фактов. Екатерина II на самом деле издала приказ построить только Одесский порт, а сам город существовал и до того. В частности, крепость Хаджибей существовала на территории города с XIV века.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что будет "интересно", если США используют свое влияние, чтобы убедить Европу не отказываться от российского газа. Россия и Соединенные Штаты ведут переговоры по возобновлению работы газопроводов "Северные потоки".

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Макрон действует "не очень деликатно" и якобы стремится к конфликту с Россией.