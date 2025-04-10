Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що росіяни на чолі з Катериною II будували Одесу. Таким чином українське місто "автоматично стає російським".

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Про це повідомили російські ЗМІ.

Російський дипломат стверджує також, що окрім Одеси, росіяни побудували всю припортову та промислову інфраструктуру Одещини. А чинна українська влада, нібито, хоче все це прибрати з "історії".

В соцмережах висміяли Сергія Лаврова через його заяву

"Саме росіяни, Катерина II, Потьомкін, інші наші славні предки освоювали цю територію і будували Одесу, інші міста, порти, фабрики, заводи. І все це зараз намагаються викреслити з пам'яті народу", — заявив глава МЗС РФ.

В соцмережах висміяли Сергія Лаврова через його заяву, оскільки дипломат продемонстрував незнання історичних фактів. Катерина II насправді видала наказ побудувати лише Одеський порт, а саме місто існувало і до того. Зокрема, фортеця Хаджибей існувала на території міста з XIV сторіччя.

Нагадаємо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив, що буде "цікаво", якщо США використають свій вплив, щоб переконати Європу не відмовлятися від російського газу. Росія та Сполучені Штати ведуть переговори щодо відновлення роботи газопроводів "Північні потоки".

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив думку, що Макрон діє "не дуже делікатно" і нібито прагне конфлікту з Росією.