За словами глава МЗС РФ буде "цікаво" якщо Вашингтон використає свій вплив, щоб переконати Європу не відмовлятися від російського газу.

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Росія та США обговорюють питання відновлення газопроводів "Північні потоки". Про це 25 березня Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав під час інтерв’ю "Першому каналу".

"Зараз, звичайно, є розбіжності. Але інтерес відновити нормальну енергозабезпеченість Європи, хіба це інтерес тільки США та Росії?" — заявив Лавров в інтервʼю.

Міністр закордонних справ РФ заявив, що європейський бізнес зараз платить за енергоносії в кілька разів більше, ніж американський. Він також різко розкритикував політиків, які виступають проти відновлення "Північних потоків", назвавши їх "хворими або самогубцями".

Серед згаданих ним політиків – віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Також Глава МЗС РФ сказав, що з США обговорюється декілька економічних проєктів.

"Нормально коли йде розмова, також обговорювалася перспектива взаємовигідних спільних економічних проєктів з США. Це енергетика, космос, Арктика. Ми дві Арктичні держави, " – відповів Сергій Лавров.

Лавров резюмуючи сказав, що Росія не має ілюзій щодо ситуації, оскільки її двосторонні відносини зі США зайшли в глухий кут через дії адміністрації Байдена. Водночас він зазначив, що представники Трампа прагнуть зробити ці відносини взаємовигідними та заснованими на взаємоповазі. За його словами, між сторонами є консенсус щодо недопущення того, щоб розбіжності між двома ядерними державами переросли в конфронтацію.

Також варто зазначити, що РФ оприлюднила перелік об'єктів, які мають залишатися недоторканними під час перемир'я. Нафтопереробні заводи стоять на першому місці.

Також Фокус писав про те, що перемир'я в Чорному морі набуде чинності тільки після скасування санкцій, які були накладені на Росію.У своїй заяві Кремль також підтвердив, що припиняє удари по об’єктах української енергетики на 30 діб.