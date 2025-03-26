Переговоры США и РФ: Россия просит возобновить работу "Северных потоков", — Лавров

По словам главы МИД РФ будет "интересно" если Вашингтон использует свое влияние, чтобы убедить Европу не отказываться от российского газа.

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Россия и США обсуждают вопрос восстановления газопроводов "Северные потоки". Об этом 25 марта Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал во время интервью "Первому каналу".

"Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России?" — заявил Лавров в интервью.

Министр иностранных дел РФ заявил, что европейский бизнес сейчас платит за энергоносители в несколько раз больше, чем американский. Он также резко раскритиковал политиков, выступающих против восстановления "Северных потоков", назвав их "больными или самоубийцами".

Среди упомянутых им политиков — вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Также Глава МИД РФ сказал, что с США обсуждается несколько экономических проектов.

"Нормально когда идет разговор, также обсуждалась перспектива взаимовыгодных совместных экономических проектов с США. Это энергетика, космос, Арктика. Мы две Арктические державы," — ответил Сергей Лавров.

Лавров резюмируя сказал, что Россия не питает иллюзий относительно ситуации, поскольку ее двусторонние отношения с США зашли в тупик из-за действий администрации Байдена. В то же время он отметил, что представители Трампа стремятся сделать эти отношения взаимовыгодными и основанными на взаимоуважении. По его словам, между сторонами есть консенсус относительно недопущения того, чтобы разногласия между двумя ядерными державами переросли в конфронтацию.

Также стоит отметить, что РФ обнародовала перечень объектов, которые должны оставаться неприкосновенными во время перемирия. Нефтеперерабатывающие заводы стоят на первом месте.

Также Фокус писал о том, что перемирие в Черном море вступит в силу только после отмены санкций, которые были наложены на Россию. В своем заявлении Кремль также подтвердил, что прекращает удары по объектам украинской энергетики на 30 суток.