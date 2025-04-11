Лавров обвинил Зеленского в ненависти к россиянам и пожаловался на американские санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что Россия еще месяц назад поставила перед США вопрос о снятии санкций с российской авиакомпании "Аэрофлот" в контексте обсуждения восстановления прямого авиасообщения между странами. Однако на этот запрос пока не поступило ответа.

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Как сообщают российские СМИ, 11 апреля Лавров принял участие в заседании Совета министров международных дел СНГ в Алматы (Казахстан).

Глава МИД рассказал, что предложение о возобновлении авиасообщения было сделано американцами на встрече в Эр-Рияде более месяца назад.

"Они его выслушали, но никакого ответного шага мы не видели", — сказал Лавров. По словам главы российского МИД, на встрече в Стамбуле 10 апреля "наши эксперты напомнили об этом предложении".

"Честно говоря, я еще не смог с ними связаться. Возможно, там и были какие-то сдвиги, но пока о них не известно. Мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", — добавил Лавров.

"Аэрофлот" находится под санкциями США с апреля 2022 года.

Не обошел Лавров своим вниманием и войну в Украине.

Глава российского МИД заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года.

"Хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых украинский президент Владимир Зеленский считает существами. Он неоднократно об этом говорил еще до начала специальной военной операции. Ну и что, такому человеку можно отдать этих людей? Да ни за что!" — сказал Лавров.

Дипломат рассказал, что сейчас США проявляют интерес к пониманию глубинных причин украинского конфликта, в отличие от европейских стран.

"Мы видим, что, в отличие от Европы, куда мы также включаем Великобританию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание понять сущность проблемы", — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал свою заинтересованность в изучении ситуации.

Также главный российский дипломат прокомментировал обмен пленными между США и РФ. Он утверждает, что идея обмена заключенными между двумя странами возникла одновременно и способствует укреплению доверия.

Этот обмен стал "уже вторым за последние несколько недель". Но для окончательного восстановления доверия понадобится еще много времени.

Кроме того, Лавров посоветовал странам Центральной Азии "перетерпеть" главу дипломатии ЕС Каю Каллас в ответ на ее заявление о том, что центральноазиатским государствам надо "потерпеть" санкции против России.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию, где в пятницу ожидается его встреча с президентом Владимиром Путиным. Источники сообщают, что Вашингтон разочаровывается в действиях Кремля относительно мирных переговоров.

Также 10 апреля в Стамбуле состоялся очередной этап консультаций между Россией и США. Одной из главных тем встречи было мирное урегулирование конфликта в Украине, однако дипломаты обсуждали и ряд других ключевых вопросов.