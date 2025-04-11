Трамп пытается сдвинуть мирные переговоры: спецпредставитель Уиткофф прибыл в РФ, — СМИ

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию, где в пятницу ожидается его встреча с президентом Владимиром Путиным. Источники сообщают, что Вашингтон разочаровывается в действиях Кремля в отношении мирных переговоров.

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Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники и на данные ресурса FlightRadar.

Это уже третья встреча между Уиткоффом и Путиным на фоне усилий Трампа достичь прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

По информации источников издания, Трамп разочарован тем, что мирные переговоры в последнее время почти не продвигаются. В частности, он выразил недовольство отдельными заявлениями Путина по Украине и отметил, что был "серьезно разозлен".

Если договоренность о прекращении огня не будет достигнута до конца месяца, Трамп может инициировать новые санкции против России. Это возможно как путем личного решения в рамках исполнительной власти, так и через соответствующий законопроект в Конгрессе.

"Мы очень скоро узнаем, настроена ли Россия серьезно на мир — речь идет о неделях, а не месяцах. Я на это надеюсь", — заявил госсекретарь Марко Рубио на саммите НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Также на прошлой неделе Виткофф принимал в Вашингтоне спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева. Встреча ставила целью сдвинуть переговоры с мертвой точки, однако стороны не предоставили исчерпывающих комментариев по поводу нее.

Украина уже согласилась на предложение Трампа о немедленном и безусловном прекращении огня, а также на ограниченную морскую "паузу". Однако Россия выдвинула ряд новых требований, в частности — частичное снятие санкций США.

"Мы продвигаемся вперед. Есть надежда, что мы близки к договоренностям, которые остановят боевые действия между Россией и Украиной", — заявил 10 апреля Трамп.

В тот же день США и Россия осуществили обмен заключенными, в рамках которого была освобождена гражданка с двойным гражданством — Ксения Карелина. Переговоры по этому обмену были результатом встречи Уиткоффа с Путиным в марте.

Трамп поблагодарил Путина за такой шаг.

На днях американские и российские дипломаты провели еще одну встречу — на этот раз в Стамбуле. Темой разговора была возможность нормализации двусторонних отношений.

В то же время представители Госдепартамента США пока не прокомментировали запрос Axios относительно поездки Виткоффа.

Напомним, 10 апреля в Стамбуле состоялся очередной этап консультаций между Россией и США. Одной из главных тем встречи было мирное урегулирование конфликта в Украине, однако дипломаты обсуждали и ряд других ключевых вопросов.

Также недавно стало известно, что Владимир Путин не будет осужден заочным судом за военные преступления в Украине, пока он занимает президентский пост. Премьер-министр России Михаил Мишустин и министр иностранных дел Сергей Лавров тоже не подпадают под такое судопроизводство.