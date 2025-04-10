Пока сидит в кресле президента: Путина временно не будут судить за агрессию в Украине

Президента России Владимира Путина не будут судить заочно за военные преступления в Украине, пока он пребывает на посту. Премьер-министр Михаил Мишустин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тоже не подлежат суду.

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Об этом рассказали телеканалу Euronews двое европейских чиновников, осведомленных о процессе.

Западные страны намерены создать специальный трибунал для расследования преступлений против мира в Украине. Преследование высокопоставленных чиновников разрешат, если они физически будут присутствовать в зале суда.

Однако такой исход маловероятен: Россия не считает вторжение в Украину преступлением и не собирается сотрудничать с Западом, убеждены собеседники.

Заочный суд можно провести после того, как Путин покинет свой пост. Ограничения на заочное судебное разбирательство — это своеобразный "компромисс" между странами, указал представитель ЕС.

"В конце концов, мы говорим о политике и торгах", — добавил он.

Иммунитет для президентов, глав правительств и министров иностранных дел считается серьезным препятствием для личного судебного преследования.

"Однако международное право развивается, личный иммунитет не будет карт-бланшем для безнаказанности", — заявил Euronews представитель Совета Европы.

Соединенные Штаты, начавшие сближение с Россией, вряд ли будут участвовать в суде над Путиным и другими представителями российской власти. Стремление президента Дональда Трампа к мирному соглашению по Украине может повлиять на все судебные разбирательства.

Тем не менее более 38 государств и Европейский союз поддержали создание трибунала в Гааге, говорят источники телеканала.

Напомним, в СМИ писали о возможном ультиматуме Трампа, по которому Киев вынудят пойти на сделку с Россией на условиях Путина.

У Трампа также установили определенные сроки для Кремля, чтобы Россия показала готовность к миру. Госсекретарь США Марко Рубио грозит Москве карательными санкциями.