Поки сидить у кріслі президента: Путіна тимчасово не судитимуть за агресію в Україні

Президента Росії Володимира Путіна не судитимуть заочно за воєнні злочини в Україні, поки він перебуває на посаді. Прем'єр-міністр Михайло Мішустін і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров теж не підлягають суду.

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Про це розповіли телеканалу Euronews двоє європейських чиновників, обізнаних про процес.

Західні країни мають намір створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів проти миру в Україні. Переслідування високопоставлених чиновників дозволять, якщо вони фізично будуть присутні в залі суду.

Однак такий результат малоймовірний: Росія не вважає вторгнення в Україну злочином і не збирається співпрацювати із Заходом, переконані співрозмовники.

Заочний суд можна провести після того, як Путін залишить свою посаду. Обмеження на заочний судовий розгляд — це своєрідний "компроміс" між країнами, зазначив представник ЄС.

"Зрештою, ми говоримо про політику і торги", — додав він.

Імунітет для президентів, глав урядів і міністрів закордонних справ вважається серйозною перешкодою для особистого судового переслідування.

"Однак міжнародне право розвивається, особистий імунітет не буде карт-бланшем для безкарності", — заявив Euronews представник Ради Європи.

Сполучені Штати, які почали зближення з Росією, навряд чи братимуть участь у суді над Путіним та іншими представниками російської влади. Прагнення президента Дональда Трампа до мирної угоди щодо України може вплинути на всі судові розгляди.

Проте понад 38 держав і Європейський союз підтримали створення трибуналу в Гаазі, кажуть джерела телеканалу.

Нагадаємо, у ЗМІ писали про можливий ультиматум Трампа, за яким Київ змусять піти на угоду з Росією на умовах Путіна.

У Трампа також встановили певні терміни для Кремля, щоб Росія показала готовність до миру. Держсекретар США Марко Рубіо погрожує Москві каральними санкціями.