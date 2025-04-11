Трамп намагається зрушити мирні переговори: спецпредставник Віткофф прибув до РФ, — ЗМІ

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Росії, де у п’ятницю очікується його зустріч із президентом Володимиром Путіним. Джерела повідомляють, що Вашингтон розчаровується у діях Кремля стосовно мирних переговорів.

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Про це повідомляє видання Axios з посиланням на власні джерела та на дані ресурсу FlightRadar.

Це вже третя зустріч між Віткоффом та Путіним на фоні зусиль Трампа досягти припинення бойових дій між Росією та Україною.

За інформацією джерел видання, Трамп розчарований тим, що мирні переговори останнім часом майже не просуваються. Зокрема, він висловив невдоволення окремими заявами Путіна щодо України та зазначив, що був "серйозно розлючений".

Якщо домовленість про припинення вогню не буде досягнута до кінця місяця, Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії. Це можливо як шляхом особистого рішення в рамках виконавчої влади, так і через відповідний законопроєкт у Конгресі.

"Ми дуже скоро дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно на мир — йдеться про тижні, а не місяці. Я на це сподіваюся", — заявив держсекретар Марко Рубіо на саміті НАТО в Брюсселі минулого тижня.

Також минулого тижня Віткофф приймав у Вашингтоні спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва. Зустріч ставила за мету зрушити переговори з мертвої точки, проте сторони не надали вичерпних коментарів з приводу неї.

Україна вже погодилася на пропозицію Трампа щодо негайного та безумовного припинення вогню, а також на обмежену морську "паузу". Проте Росія висунула низку нових вимог, зокрема — часткове зняття санкцій США.

"Ми просуваємося вперед. Є надія, що ми близькі до домовленостей, які зупинять бойові дії між Росією та Україною", — заявив 10 квітня Трамп.

У той самий день США та Росія здійснили обмін ув'язненими, в межах якого було звільнено громадянку з подвійним громадянством — Ксенію Кареліну. Переговори щодо цього обміну були результатом зустрічі Віткоффа з Путіним у березні.

Трамп подякував Путіну за такий крок.

Днями американські та російські дипломати провели ще одну зустріч — цього разу в Стамбулі. Темою розмови була можливість нормалізації двосторонніх відносин.

У той же час представники Держдепартаменту США наразі не прокоментували запит Axios щодо поїздки Віткоффа.

Нагадаємо, 10 квітня у Стамбулі відбувся черговий етап консультацій між Росією та США. Однією з головних тем зустрічі було мирне врегулювання конфлікту в Україні, однак дипломати обговорювали і низку інших ключових питань.

Також нещодавно стало відомо, що Володимир Путін не буде засуджений заочним судом за воєнні злочини в Україні, поки він займає президентську посаду. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін і міністр закордонних справ Сергій Лавров теж не підпадають під таке судочинство.