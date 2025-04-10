Між США та Росією відбувся обмін полоненими: кого звільнили

З російської в'язниці відпустили громадянку РФ і США Ксенію Кареліну, яку звинуватили в держзраді. Її обміняли на Артура Петрова, якого звинувачували в купівлі мікроелектроніки для російської зброї.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Відомо, що Ксенію Кареліну відправили з РФ в Абу-Дабі, де її зустрів директор ЦРУ Джон Реткліфф .

34-річну Ксенію Кареліну засудили до 12 років у російській в'язниці за пожертвування на суму 51 долар і 80 центів благодійній організації, що допомагає українцям, — Razom for Ukraine.

Ксенія Кареліна в залі суду Фото: Соцсети

Кареліна народилася і виросла в Єкатеринбурзі, закінчила хореографічний ліцей, хотіла стати балериною. У 2012 році вона виїхала у США, у 2021-му — набула американського громадянства. 2 січня 2024 року Кареліна прилетіла в Росію. В аеропорту телефон дівчини вивчили прикордонники і попросили прийти в поліцію. За кілька днів до вильоту назад, 27 січня, коли вона прийшла у відділення, на неї вже чекали співробітники ФСБ. Вони затримали і заарештували Кареліну за дрібне хуліганство — нібито вона лаялася матом (Ксенія це заперечувала).

Зі спецприймальника вона на волю не вийшла: їй пред'явили звинувачення в державній зраді і відправили в СІЗО.

США в обмін на Ксенію Кареліну звільнили Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії, заарештованого на Кіпрі за запитом Вашингтона за звинуваченням у шахрайському придбанні та експорті чутливої мікроелектроніки, використовуваної в російській зброї.

За даними WSJ, ЦРУ зіграло центральну роль в організації обміну в четвер. Повідомляється, що директор ЦРУ Джон Реткліфф вів переговори з головою Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександром Бортніковим.

"Сьогодні президент Трамп повернув додому ще одного незаконно затриманого американця з Росії. Я пишаюся співробітниками ЦРУ, які невпинно працювали, щоб підтримати ці зусилля, і ми вдячні уряду ОАЕ за те, що він дозволив провести обмін", — цитують Реткліффа в матеріалі.

За повідомленнями, Реткліфф неодноразово спілкувався з Бортніковим, а також із Сергієм Наришкіним, головою Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР), відтоді, як став директором ЦРУ. Бортніков також брав участь у торішніх переговорах про звільнення репортера WSJ Евана Гершковича.

Нагадаємо, цей обмін став другим подібним обміном між Вашингтоном і Москвою з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа на початку цього року. У лютому США домоглися звільнення Марка Фогеля, американського вчителя, поміщеного до в'язниці в Росії за звинуваченням у зберіганні наркотиків, в обмін на російського криптовалютного діяча Олександра Винника.