Между США и Россией состоялся обмен пленными: кого освободили

Из российской тюрьмы отпустили гражданку РФ и США Ксению Карелину, которую обвинили в госизмене. Ее обменяли на Артура Петрова, которого обвиняли в покупке микроэлектронике для российского оружия.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Известно, что Ксению Карелину отправили из РФ в Абу-Даби, где ее встретил директор ЦРУ Джон Рэтклифф .

34-летнюю Ксению Карелину приговорили к 12 годам в российской тюрьме за пожертвование на сумму 51 доллар и 80 центов благотворительной организации, помогающей украинцам, — Razom for Ukraine.

Ксения Карелина в зале суда Фото: Соцсети

Карелина родилась и выросла в Екатеринбурге, окончила хореографический лицей, хотела стать балериной. В 2012 году она уехала в США, в 2021-м – получила американское гражданство. 2 января 2024 года Карелина прилетела в Россию. В аэропорту телефон девушки изучили пограничники и попросили прийти в полицию. За несколько дней до вылета обратно, 27 января, когда она пришла в отделение, ее уже ждали сотрудники ФСБ. Они задержали и арестовали Карелину за мелкое хулиганство – якобы она ругалась матом (Ксения это отрицала).

Из спецприемника она на свободу не вышла: ей предъявили обвинения в госизмене и отправили в СИЗО.

США в обмен на Ксению Карелину освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного на Кипре по запросу Вашингтона по обвинению в мошенническом приобретении и экспорте чувствительной микроэлектроники, используемой в российском оружии.

По данным WSJ, ЦРУ сыграло центральную роль в организации обмена в четверг. Сообщается, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф вел переговоры с главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым.

"Сегодня президент Трамп вернул домой еще одного незаконно задержанного американца из России. Я горжусь сотрудниками ЦРУ, которые неустанно работали, чтобы поддержать эти усилия, и мы признательны правительству ОАЭ за то, что оно позволило провести обмен", — цитируют Рэтклиффа в материале.

По сообщениям, Рэтклифф неоднократно общался с Бортниковым, а также с Сергеем Нарышкиным, главой Службы внешней разведки России (СВР), с тех пор, как стал директором ЦРУ. Бортников также участвовал в прошлогодних переговорах об освобождении репортера WSJ Эвана Гершковича.

Напомним, этот обмен стал вторым подобным обменом между Вашингтоном и Москвой с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в начале этого года. В феврале США добились освобождения Марка Фогеля, американского учителя, заключенного в тюрьму в России по обвинению в хранении наркотиков, в обмен на российского криптовалютного деятеля Александра Винника.