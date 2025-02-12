Фигурируют 8 млрд долларов в биткоинах: какого россиянина поменяли на американца Фогеля

На учителя Марка Фогеля, которого арестовали в 2021 году, обменяли россиянина Александра Винника, который когда-то управлял крупнейшей криптовалютной биржей.

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Соединенные Штаты освободят россиянина Александра Винника, подозреваемого в киберпреступности, в рамках обмена с Россией, которая освободила школьного учителя Марка Фогеля. Об этом пишет Reuters.

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Александр Винник, 38-летний россиянин, подозреваемый в организации операции по отмыванию денег с использованием биткоинов, управлял BTC-e, когда-то одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Он был арестован в 2017 году в небольшой прибрежной деревне на севере Греции и задержан по запросу Вашингтона по подозрению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу.

Власти США также связали его с крахом Mt. Gox, японской биткоин-биржи, которая рухнула в 2014 году после взлома. Винник получил средства от взлома Mt. Gox и отмыл их через BTC-e и Tradehill, еще одну биржу в Сан-Франциско, которой он владел, говорилось в заявлении Министерства юстиции в то время.

Первоначально Винник был экстрадирован во Францию, а затем в США, где в мае 2024 года он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.

Ему грозило до 20 лет тюрьмы. Его должны были приговорить в январе, но в ноябре федеральный судья США согласился отложить вынесение приговора до июня, вынеся краткое постановление, в котором не была указана причина задержки, о чем свидетельствуют судебные записи.

Прокуратура США, Северный округ Калифорнии, заявила: BTC-e обработала более $9 млрд транзакций с 2011 по 2017 год, когда она была закрыта после ареста Винника. Она обслуживала более миллиона пользователей, многие из которых находились в США

"BTC-e был одним из основных способов, с помощью которых киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности", — заявила прокуратура в прошлом году.

Также американские прокуроры отмечали, что биржа получала преступные доходы от многочисленных хакерских атак, атак с использованием программ-вымогателей, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных служащих и наркоторговцев, а Винник управлял ею "с намерением содействовать этой незаконной деятельности".

Согласно материалам суда, во вторник окружной судья США Сьюзан Иллстон назначила на этот день послеобеденное совещание по делу Винника, не раскрывая подробностей того, что обсуждалось на слушаниях.

Журналист Андрей Захаров, написавший книгу о Виннике, заявил, что, по имеющимся данным, россиянин контролировал 80 000 биткоинов, украденных с Mt. Gox в 2011 году, что вызвало у Москвы сильную заинтересованность в его возвращении.

"80 тысяч биткоинов. 8 миллиардов долларов. 2% доходов федерального бюджета на 2025 год. Добро пожаловать домой!" — иронически написал он в Telegram.

Напомним, Марк Фогель, который вернулся в США, был задержан в аэропорту Москвы в 2021 году. При досмотре у американца обнаружили несколько граммов запрещенного наркотического вещества. Родственники уверяли, что мужчина не занимался наркотрафиком, а вещество перевозил для ослабления боли в спине. Суд РФ не обратил внимание на это объяснение и приговорил Фогеля на 14 лет тюрьмы.