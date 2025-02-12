Фігурують 8 млрд доларів у біткоїнах: якого росіянина поміняли на американця Фогеля

На вчителя Марка Фогеля, якого заарештували 2021 року, обміняли росіянина Олександра Винника, який колись керував найбільшою криптовалютною біржею.

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Сполучені Штати звільнять росіянина Олександра Винника, підозрюваного в кіберзлочинності, у межах обміну з Росією, яка звільнила шкільного вчителя Марка Фогеля. Про це пише Reuters.

Марк Фогель уже зустрівся з Дональдом Трампом

Олександр Винник, 38-річний росіянин, підозрюваний в організації операції з відмивання грошей із використанням біткоїнів, керував BTC-e, колись однією з найбільших у світі криптовалютних бірж.

Він був заарештований у 2017 році в невеликому прибережному селі на півночі Греції та затриманий за запитом Вашингтона за підозрою у відмиванні 4 мільярдів доларів через біржу.

Влада США також пов'язала його з крахом Mt. Gox, японської біткоїн-біржі, яка впала у 2014 році після злому. Винник отримав кошти від злому Mt. Gox і відмив їх через BTC-e і Tradehill, ще одну біржу в Сан-Франциско, якою він володів, йшлося в заяві Міністерства юстиції на той час.

Спочатку Винника екстрадували до Франції, а потім до США, де в травні 2024 року він визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей.

Йому загрожувало до 20 років в'язниці. Його мали засудити в січні, але в листопаді федеральний суддя США погодився відкласти ухвалення вироку до червня, винісши коротку ухвалу, в якій не було вказано причину затримки, про що свідчать судові записи.

Прокуратура США, Північний округ Каліфорнії, заявила: BTC-e опрацювала понад $9 млрд транзакцій із 2011 до 2017 року, коли її було закрито після арешту Винника. Вона обслуговувала понад мільйон користувачів, багато з яких перебували у США

"BTC-e був одним з основних способів, за допомогою яких кіберзлочинці в усьому світі переказували, відмивали і зберігали злочинні доходи від своєї незаконної діяльності", — заявила прокуратура минулого року.

Також американські прокурори зазначали, що біржа отримувала злочинні прибутки від численних хакерських атак, атак із використанням програм-здирників, схем крадіжки особистих даних, корумпованих державних службовців і наркоторговців, а Винник керував нею "з наміром сприяти цій незаконній діяльності".

Згідно з матеріалами суду, у вівторок окружний суддя США Сьюзан Іллстон призначила на цей день післяобідню нараду у справі Винника, не розкриваючи подробиць того, що обговорювалося на слуханнях.

Журналіст Андрій Захаров, який написав книжку про Винника, заявив, що, за наявними даними, росіянин контролював 80 000 біткоїнів, вкрадених із Mt. Gox 2011 року, що викликало у Москви сильну зацікавленість у його поверненні.

"80 тисяч біткоїнів. 8 мільярдів доларів. 2% доходів федерального бюджету на 2025 рік. Ласкаво просимо додому!" — іронічно написав він у Telegram.

Нагадаємо, Марка Фогеля, який повернувся до США, затримали в аеропорту Москви 2021 року. Під час огляду в американця виявили кілька грамів забороненої наркотичної речовини. Родичі запевняли, що чоловік не займався наркотрафіком, а речовину перевозив для послаблення болю в спині. Суд РФ не звернув увагу на це пояснення і засудив Фогеля до 14 років в'язниці.