РФ ожидает снятия санкций и объявила "цену возврата" для западных компаний, — Bloomberg

Западные компании начали консультироваться с юристами из-за вероятной близкой отмены санкций против Российской Федерации из-за завершения войны. Тем временем президент РФ Владимир Путин приказал создать документ с условиями и "ценами" возвращения предприятий, которые закрылись из-за вторжения россиян в Украину, написало Bloomberg.

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О планах Кремля на быстрое завершение войны и отмену санкций говорится в статье агентства Bloomberg, которая появилась 17 апреля.

Агентство пообщалось с анонимными источниками в РФ, западными аналитиками и юристами, а также изучило сообщения росСМИ об активности Владимира Путина и его топ-чиновников. Выяснилось, что еще в марте глава Кремля приказал разработать процедуру возвращения западных компаний. По мнению Bloomberg, это означает, что россияне действительно ожидают снятия санкций и что в РФ вновь "потекут" западные деньги.

"Это самый конкретный признак того, что Москва готовится к тому дню, когда она верит, что санкции будут сняты, а некоторые инвестиции вернутся", — говорится в статье.

Путин получил законопроект, в котором описывается "цена возврата" для западных компаний, которые продали бизнес в первые годы вторжения РФ или отдали его бесплатно, узнало агентство. Компании будут обязаны:

перенести производство на российскую территорию;

передать собственные промышленные технологии;

получить разрешение от российских компаний, которые работают в той же отрасли;

полностью возместить собственность активов, которые они продали или отдали.

В статье приводится позиция руководителя консалтинговой компании Криса Вифера, к которому начали массового обращаться руководители западных компаний. По его словам, они заинтересовались идеей возвращения, но все же не спешат, поскольку ждут реального завершения войны.

"Никто не хочет вернуться слишком рано, чтобы потом снова выйти", — процитировало агентство слова эксперта.

Ряд мировых промышленных гигантов до сих пор имеют заводы в РФ и некоторые из них частично работают или выжидают лучших времен. В статье назвали некоторые из этих компаний: LG Electronics Inc. (тестировался перезапуск завода), Ariston Holding NV (Путин вернул доступ к цехам), Pepsi (сохранила долю безалкогольных напитков и детского питания). У тех, кто вернется, будут проблемы с вхождением на рынок, говорится в статье.

"За три года отсутствия на рынке долю [западных компаний] захватили китайские, турецкие и индийские компании. Если у вас есть конфликт с российской компанией и вы обратитесь в суд, 99% шансов, что вы проиграете", — привело агентство мнение стратегического консультанта из Лондона.

Санкции против РФ — детали

Отметим, санкции против РФ введены в результате вторжения в Украину в 2022 году, а срок их действия и дальше продолжают в ЕС и США. В частности, в апреле президент США Дональд Трамп сначала продлил ограничения на Россию, наложенные его предшественником Джо Байденом. После этого глава Белого дома подписал еще один указ, который подтвердил запрет кораблям РФ заходить в американские порты.

Напоминаем, 15 апреля спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф рассказал об условиях РФ для длительного мира и свершения войны.