Шість областей України під загрозою: Росія озвучила план створення буферної зони

Генерал-лейтенант Віктор Соболєв, член комітету Держдуми з питань оборони, озвучив перелік українських областей, вздовж яких, за його словами, слід створити так звану "буферну зону" з метою нібито посилення захисту й безпеки населення.

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Про це пише російське видання "АиФ-Москва".

Так звана буферна зона безпеки, на думку Соболєва, має охоплювати прикордонні території України, — включно з тими, які Росія вважає своїми новими регіонами.

"Я думаю, буферна зона безпеки має охопити прикордонні області там, де знаходяться, зокрема, нові наші регіони. Тобто це: частини Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей", — сказав російський генерал.

Він зазначив, що створення зони безпеки має гарантувати, аби, зокрема, удари з систем HIMARS не могли досягати території Росії.

Соболєв також припустив, що створення буферної зони може вплинути на настрої місцевого населення, яке, за його словами, потенційно може обрати інтеграцію з Росією замість життя під владою української держави. У цьому контексті він назвав ще однією метою такої зони — "звільнення" людей від, як він стверджує, "фашистської тиранії".

"А ще, можливо, і населення суб'єктів (ред. — де буде створено зону безпеки), поки українців, зробить висновок, що чим жити у фашистській Україні, можливо, краще пов'язати свою долю з Росією. Тому друге завдання: звільнити людей від фашистської тиранії", — підсумував Соболєв.

Нагадаємо, 22 травня президент РФ Володимир Путін оголосив про створення "буферної зони безпеки" вздовж кордону Росії та України. Понад рік тому він хотів зробити "санітарну зону".

Також повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що повернення українських територій до кордонів 1991 чи 2022 року нереалістичне, поки РФ має ресурси для ведення війни.