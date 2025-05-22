"Достаточно масштабная операция": в "Хартии" рассказали о "нетипичном" поведении ВС РФ на фронте

Российские оккупанты вернулись к прошлогодней тактике, чтобы осуществить прорыв на Харьковском направлении. Однако в 13 БрОП НГУ заверили, что вражеские бойцы становятся целями еще до того, как достигают границы.

Related video

Об этом в эфире "Громадського радіо" 22 мая рассказал офицер отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Алексей Розумный.

Он объяснил, что есть три уровня военного управления — стратегический, оперативный и тактический. Бригада знает и контролирует ситуацию только на последнем из них конкретно в полосе своей ответственности.

"Это направление вблизи населенного пункта Липцы к северу от Харькова, и мы можем говорить на глубину тактического уровня о перемещении или накоплении противника. То есть, это 10-20 километров, не 50 или 100", — уточнил военнослужащий.

По его словам, в полосе "Хартии" в последнее время наблюдались "нехарактерные, нетипичные" действия ВС РФ. В частности, захватчики вернулись к привлечению бронетехники к штурмам.

"Перед этим, последний раз так массово бронетехника использовалась противником еще в прошлом году. И после того, как эти попытки потерпели провал тогда, противник длительное время перешел полностью на тактику использования малых пехотных групп, и попытки просочиться этими группами иногда с использованием мотоциклов, но редко, уже к нашему переднему краю", — отметил Разумный.

Он сообщил, что на днях ВС РФ применили два танка, машину разминирования и еще несколько единиц бронетехники. Враг попытался прорваться к переднему краю, но потерпел провал. Большинство российской техники уничтожили.

"События происходили как в нашей полосе, так и в полосах смежных бригад, поэтому это была достаточно такая масштабная операция со стороны противника. И на сейчас, мы снова находимся в таком состоянии повышенной готовности, поскольку не исключены новые попытки противника использовать и в том числе броню для продвижения", — подчеркнул офицер.

В то же время он заверил, что последние события указали на отсутствие у России возможности прорываться дальше. Разумный уточнил, что дело даже не в количестве привлеченной техники, а в том, что на сегодня налажена система обнаружения перемещений врага и его поражения. То есть по ВС РФ бьют еще до того, как они выдвигаются к государственной границе.

"При том, что линия боевого соприкосновения проходит сейчас на нашей земле, но фактически, когда они уже даже приближаются к государственной границе, то попадают в зону обнаружения и поражения, и таким образом лишь некоторые единицы техники могут прорваться дальше", — заявил боец "Хартии".

Он добавил, что сейчас угрозы прорыва к переднему краю в зоне ответственности бригады нет.

Напомним, 21 мая начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус заявил, что Россия накапливает силы вблизи границы с Харьковской областью и готовится к штурмам. Он назвал болезненной проблемой вражеские БПЛА на оптоволокне.

22 мая накопление живой силы ВС РФ прокомментировал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский. Он пояснил, что продвижение большими штормовыми группами сейчас невозможно, ведь Украина полностью перешла на войну пятого поколения.