"Досить масштабна операція": у "Хартії" розповіли про "нетипову" поведінку ЗС РФ на фронті

Російські окупанти повернулись до тогорічної тактики, щоб здійснити прорив на Харківському напрямку. Однак у 13 БрОП НГУ запевнили, що ворожі бійці стають цілями ще до того, як досягають кордону.

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Про це в ефірі "Громадського радіо" 22 травня розповів офіцер відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Олексій Розумний.

Він пояснив, що є три рівні військового управління — стратегічний, оперативний і тактичний. Бригада знає й контролює ситуацію лише на останньому з них конкретно у смузі своєї відповідальності.

"Це напрям поблизу населеного пункту Липці на північ від Харкова, і ми можемо говорити на глибину тактичного рівня про переміщення чи накопичення противника. Тобто, це 10-20 кілометрів, не 50 чи 100", — уточнив військовослужбовець.

З його слів, у смузі "Хартії" останнім часом спостерігались "нехарактерні, нетипові" дії ЗС РФ. Зокрема, загарбники повернулись до залучення бронетехніки до штурмів.

"Перед цим, востаннє так масово бронетехніка використовувалася противником ще в минулому році. І після того, як ці спроби зазнали провалу тоді, противник тривалий час перейшов повністю на тактику використання малих піхотних груп, і намагання просочитися цими групами іноді з використанням мотоциклів, але рідко, уже до нашого переднього краю", — зазначив Розумний.

Він повідомив, що днями ЗС РФ застосували два танки, машину розмінування і ще декілька одиниць бронетехніки. Ворог спробував прорватись до переднього краю, але зазнав провалу. Більшість російської техніки знищили.

"Події відбувалися як в нашій смузі, так і в смугах суміжних бригад, тому це була досить така масштабна операція з боку противника. І на зараз, ми знову перебуваємо у такому стані підвищеної готовності, оскільки не виключені нові спроби противника використати і в тому числі броню для просування", — підкреслив офіцер.

Водночас він запевнив, що останні події вказали на відсутність у Росії можливості прориватись далі. Розумний уточнив, що справа навіть не у кількості залученої техніки, а у тому, що на сьогодні налагоджена система виявлення переміщень ворога і його ураження. Тобто по ЗС РФ б’ють ще до того, як вони висуваються до державного кордону.

"При тому, що лінія бойового зіткнення проходить зараз на нашій землі, але фактично, коли вони вже навіть наближаються до державного кордону, то потрапляють в зону виявлення і ураження, і таким чином лише деякі одиниці техніки можуть прорватися далі", — заявив боєць "Хартії".

Він додав, що нині загрози прориву до переднього краю у зоні відповідальності бригади немає.

Нагадаємо, 21 травня начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус заявив, що Росія накопичує сили поблизу кордону з Харківською областю та готується до штурмів. Він назвав болючою проблемою ворожі БПЛА на оптоволокні.

22 травня накопичення живої сили ЗС РФ прокоментував командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський. Він пояснив, що просування великими штормовими групами нині неможливе, адже Україна повністю перейшла на війну п’ятого покоління.