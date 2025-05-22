"Це проблема": РФ зможе атакувати Україну 500 дронами на добу, — командир ЗСУ (відео)

Військовослужбовець Денис Ярославський звернув увагу на темпи, з якими Росія нарощує виробництво «Шахедів». Він пояснив, чому це становить більшу загрозу за звістки про накопичення ворожих сил для наступу на Харків.

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Про це відомо з коментаря командира підрозділу розвідки ЗСУ Дениса Ярославського в ефірі "Ранок.LIVE" 22 травня.

З його слів, росіяни "дуже підвищили" виробництво "Шахедів" і посилили бойову частину цих БПЛА до 80 кілограмів. Сам воїн ще не зустрічав таких на полі бою, але розуміє, що "десь це так і буде найближчим часом". Він попередив, що масовість дозволяє використовувати їх сотнями.

"Якщо ми раніше бачили по 50, по 100 дронів, які там намагалися по всій країні за добу летіти, то з такими темпами це може бути і 500, і більше дронів використовуватись на добу", — спрогнозував Ярославський.

Він додав, що Росія поставить виробництво дронів на "дуже серйозний" рівень.

Коментуючи накопичення сил ЗС РФ для наступу на Харків, командир пояснив, що на сьогодні просування великими штурмовими групами на рівні бригад і навіть батальйонів неможливе. З його слів, нині один екіпаж FPV, який складається з чотирьох бійців, може самостійно контролювати ділянку фронту 15 на 20 кілометрів.

Ярославський підкреслив, що Україна повністю перейшла на війну п’ятого покоління, в якій використовуються усі типи БПЛА, щоб унеможливити прорив великих скупчень військ. Окупанти пересіли з гусеничної техніки на мотоцикли саме тому, що це робить їх менш вразливими цілями для дронів Сил оборони.

"Все під контролем, на цьому напрямку все під контролем. А от, як я сказав раніше, використання БПЛА типу "Шахед" — це так, це проблема", — підсумував військовий.

Нагадаємо, 21 травня начальник штабу бригади "Хартія" Андрій Помагайбус інформував, що Росія накопичує особовий склад поблизу кордону з Харківською областю. З його слів, ворог явно готується до майбутніх штурмів.

Раніше, 15 травня, в ОТУ "Харків" заявили, що РФ фактично вже розпочала свою "літню наступальну кампанію". Речник Павло Шамшин зауважував, що сподіватись на припинення вогню не слід.