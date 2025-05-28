Хотят "буферную зону": РФ накапливает 50 тысяч военных на Сумском направлении, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к наступлению ВС РФ на нескольких участках фронта. По его словам, враг накапливает 50 тысяч военных на Сумском направлении, а также будет предпринимать попытки пересечь границу Днепропетровской области.

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Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами 27 мая, передает "Суспільне".

По словам президента, благодаря действиям украинских военных в Курской области РФ удалось предотвратить переброску вражеских подразделений на Покровское направление, а успешные бои возле Константиновки в Донецкой области помешали накоплению российских войск у границы с Сумщиной.

"За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск. Мы делали на Курщине соответствующие шаги", — рассказал Зеленский.

Однако россияне все же продолжают собирать силы на Сумском направлении.

"Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи", — отметил президент.

По его словам, в Курской области Россия сейчас собрала свои "самые большие и самые сильные" войска, чтобы выбить со своей территории Вооруженные силы Украины и подготовить наступление на Сумщину.

"Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так", — пояснил Зеленский журналистам.

Ситуация в Сумской области по состоянию на 26 мая по данным DeepState Фото: скриншот

В целом наступательные действия врага продолжаются постоянно и цели россиян остаются неизменными, отметил президент. В частности, Кремль не отказывается от стремления пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской области.

"Они этого хотят. Пока что им это не удается. Они хотят захватить Покровск. Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены у них еще с 2014 года", — сказал Зеленский.

Наступление ВС РФ на Сумщине: что известно

Президент РФ Владимир Путин 22 мая заявил, что дал российским вооруженным силам задание создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной.

Начальник пресс-центра группировки войск "Север" РФ Ярослав Якимкин 25 мая заявил о продвижении вдоль границы Сумской области оккупантов, находившихся на Курщине, и якобы взятии под контроль населенных пунктов Марьино и Локня.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 26 мая рассказал, что оккупанты делают попытки пересекать границу небольшими группами и расширять территорию наступления на Сумщине. По его словам, больше всего вражеских штурмов происходит в направлении населенных пункте Басовка и Журавка, а также левее Журавки в направлении Владимировки и Веселовки.