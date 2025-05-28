Хочуть "буферну зону": РФ накопичує 50 тисяч військових на Сумському напрямку, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до наступу ЗС РФ на кількох ділянках фронту. За його словами, ворог накопичує 50 тисяч військових на Сумському напрямку, а також робитиме спроби перетнути кордон Дніпропетровської області.

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Про це голова держави сказав під час зустрічі з журналістами 27 травня, передає "Суспільне".

За словами президента, завдяки діям українських військових у Курській області РФ вдалося запобігти перекиданню ворожих підрозділів на Покровський напрямок, а успішні бої біля Костянтинівки в Донецькій області завадили накопиченню російських військ біля кордону з Сумщиною.

"За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтинівці. Тобто вони не можуть повністю зняти всі свої війська з Покровського напрямку. Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ. Ми робили на Курщині відповідні кроки", — розповів Зеленський.

Однак росіяни все ж продовжують збирати сили на Сумському напрямку.

"Понад 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи", — зазначив президент.

За його словами, в Курській області Росія наразі зібрала свої "найбільші та найсильніші" війська, щоб вибити зі своєї території Збройні сили України та підготувати наступ на Сумщину.

"Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Зараз це так", — пояснив Зеленський журналістам.

Ситуація в Сумській області станом на 26 травня за даними DeepState Фото: скриншот

Загалом наступальні дії ворога тривають постійно та цілі росіян лишаються незмінними, зазначив президент. Зокрема, Кремль не відмовляється від прагнення перетнути адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської області.

"Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року", — сказав Зеленський.

Наступ ЗС РФ на Сумщині: що відомо

Президент РФ Володимир Путін 22 травня заявив, що дав російським збройним силам завдання створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною.

Начальник пресцентру угруповання військ "Північ" РФ Ярослав Якимкін 25 травня заявив про просування вздовж кордону Сумської області окупантів, що перебували на Курщині, та нібито взяття під контроль населених пунктів Мар'їне і Локня.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 26 травня розповів, що окупанти роблять спроби перетинати кордон невеликими групами і розширювати територію наступу на Сумщині. За його словами, найбільше ворожих штурмів відбувається в напрямку населених пункті Басівка та Журавка, а також лівіше від Журавки в напрямоку Володимирівки і Веселівки.