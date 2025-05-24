Кремль має "чотиримісячне вікно" для прориву у війні: у Sky News з'ясували можливості наступу ЗС РФ

Російська армія має "чотиримісячне вікно", щоб прорватися крізь оборону українських військ, перш ніж погода почне погіршуватися, а запаси радянських танків, що скорочуються, як очікується, почнуть вичерпуватися. Наразі ЗС РФ намагаються підтягнути особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення.

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Про можливості наступу ЗС РФ дізнавалися у Sky News 24 травня.

Видання поцікавилося у високопоставленого українського військового щодо того, де Кремль наразі розміщує війська після того, як їм вдалося частково вибити ЗСУ з Курської області. Він відповів, що ворожа армія збирається на північно-східній частині у намаганнях провести "хоча б якісь" штурмові дії..

"Ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії", — цитує видання слова начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса, який при цьому додав, що у ЗС РФ "нічого не вдається".

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк каже, що накопичення військ відбувається внаслідок російської операції з витіснення України з окупованої ними Курської області, яка розташована недалеко від Харкова.

Зазначається, що деякі з найдосвідченіших російських солдатів, зокрема з елітного повітряно-десантного підрозділу ВДВ, ЗС РФ перекинули у Курську область, де вони, ймовірно, можуть перебувати і зараз.

"Якщо ці підрозділи знову з’являться в районі Покровська (у Донецьку), це означатиме, що вони не збираються розгортати масштабний стратегічний наступ поблизу Харкова", — стверджує аналітик.

Професор Кларк не вважає, що Росія має ресурси для масштабного наступу на Харків чи Суми цього літа.

"Я думаю, що росіяни фактично використали сили, які вони могли б використати для стратегічного наступу", — каже аналітик.

Водночас Кларк стверджує, що Росія має "чотиримісячне вікно", аби зробити прорив української оборони.

"Я думаю, вони повинні знати, що це їхній останній рік нарощування озброєнь, перш ніж вони досягнуть плато", — підкреслив Кларк.

Також у виданні зазначили, що російські запаси військової техніки радянських часів, як очікується, мають завершитися до середини осені цього року.

Нагадаємо, 23 квітня стало відомо, що російські військові літаки порушили повітряний простір Польщі та Фінляндії.

24 травня агенти руху "АТЕШ" розповіли про операцію партизанів, які дісталися штабу Південного військового округу РФ.