"Випадки почастішали": у Польщі та Фінляндії перехопили військові літаки РФ, ті скоїли "небезпечні" дії

22 і 23 травня російські військові літаки Су-24 перехопили сили Польщі та Фінляндії, коли ті здійснили "небезпечні й навмисні маневри" у небі. У Міністерстві оборони Польщі стверджують, що такі інциденти останнім часом почастішали: росіяни здійснюють польоти без зв'язку з диспетчерськими службами, не вмикаючи при цьому транспондери і не подаючи плани польотів.

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Про чергові порушення Росією повітряного простору розповіли у Міністерстві оборони Польщі та повідомили у Міністерстві оборони Фінляндії.

Над Польщею було виявлено два російських бомбардувальники Су-24 22 травня, як оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Російські літаки залетіли у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем, де їх і зафіксували. Там вони здійснили "небезпечні й навмисні" маневри.

"Вчора ввечері Об’єднане оперативне командування сил НАТО в Європі видало наказ польській черговій парі перехопити літак Су-24 Російської Федерації", — розповів посадовець під час пресконференції 23 травня.

За його словами, пара польських винищувачів, що перебувала у той час на чергуванні, успішно виявила та перехопила російські Су-24.

"Ці маневри, виконані російським Су-24, показують, що дії були небезпечними та навмисними", — зазначив Косіняк-Камиш.

Схожий інцидент трапився 23 травня у Фінляндії. Міністр оборони країни Антті Хаккянен повідомив, що два російських літаки Су-24 удень порушили повітряний простір поблизу міста Порвоо.

"Ми серйозно ставимося до підозри у порушенні території та проводимо розслідування", — наголосив посадовець.

Наразі фінська прикордонна служба здійснює розслідування у справі порушення РФ повітряного простору країни. Більше інформації щодо інциденту обіцяють повідомити згодом.

Росія порушує повітряний простір інших держав: що відомо про останні інциденти

Російські військові літаки порушують повітряний простір інших країн. Схожий інцидент трапився 15 травня, коли винищувач Су-35 влетів у повітряний простір Естонії, при цьому перебувавши у небі з відключеним транспондером і не відповідавши на повідомлення естонської сторони.

Також російський військовий літак влетів у міжнародний повітряний простір 5 березня, здійснивши "навмисні та агресивні дії" щодо польоту французького літального судна, який у той час перебував у небі над Середземним морем.

Нагадаємо, 7 травня моніторингові канали розповіли, що російський літак Су-35 міг залетіти у Сумську область вперше з 2022 року.