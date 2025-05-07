Вперше з 2022: літак Су-35 РФ міг залетіти в Сумську область, — моніторинговий канал

Винищувач Су-35 Збройних сил Російської Федерації перетнув кордон України в Сумській області. Російський літак недовго перебував в українському повітряному просторі. Повітряні сили України саме тоді попередили про загрозу авіаційного удару.

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Про появу літак Су-35 ЗС РФ написали в анонімному моніторинговому каналі "ППО радар".

Допис про російський винищувач з'явився у каналі о 17:02. Автор допису лаконічно повідомив, що Су-35 перетнув кордон у напрямку Охтирки Сумської області. Наголошується, що російська авіація востаннє так діяла у 2022 році. Моніторинговий канал не написав, чи встигли відпрацювати українські засоби ППО по винищувачу Су-35.

Бої в Сумській області - моніторинговий канал про Су-35 ЗС РФ Фото: Скриншот

Су-35 — російський багатоцільовий винищувач ЗС РФ, який здатен запускати, серед іншого, високоточні авіаракети Х-29, а також керовані 500-кілограмові авіабомби КАБ-500, фугасні авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500. Крейсерська швидкість Су-35 — 800 км/год. Якщо літак перебував над територією України "хвилину", то він встиг пролетіти, орієнтовно, по 6,5 км туди-назад (близько 13 км протягом хвилини). Охтирка — місто Сумської області, розташоване на відстані 40 км від російсько-українського кордону.

Бої в Сумській області - відстань від Охтирки до кордону РФ Фото: DeepState

Бої в Сумській області — деталі від ЗСУ

Українське командування не підтверджувало появу російського Су-35 в Сумській області. Водночас Повітряні сили ЗСУ у Telegram-каналі публікували попередження про загрозу удару авіабомб у даному регіоні. Попередження з'явилось о 16:56: у час, коли моніторинговий канал розмістив інформацію про винищувач.

Бої в Сумській області - Повітряні сили про загрозу авіації ЗС РФ

Зазначимо, 5-6 травня російські військкори почали заявляти про наступ ЗСУ в Курській області. Як запевняли мілблогери, українські військові начебто активізувались на кордоні Сумської області біля села Тьоткине (за 100 км на північний захід від Охтирки). Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що такі дії дійсно можливі: щоб провести успішну спецоперацію, ЗСУ використали "ефект несподіванки".

Тим часом Повітряні сили ЗСУ доповіли про успішне відпрацювання по центру керування дронами, розташованому у селі Тьоткіне Курської області. Згідно з даними українського командування, вдалось знешкодити 20 одиниць живої сили ЗС РФ. Також підірвали військову техніку. Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що раніше у даному населеному пункті розташовувала "школа дроноводів", які "навчались", б'ючи по цивільних в Сумській області.

Нагадуємо, Фокус розпитав експертів про особливості тактики ЗСУ, які наступають з Сумської області в Курську область РФ. Тим часом 4 травня ГУР Міноборони показало роботу морських дронів, які знищили два літаки ЗС РФ.