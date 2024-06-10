Потужний тільки на папері: експерти оцінили здібності російських Су-35 у реальних боях

Після зазнаних втрат Су-35 під час бойових дій в Україні російські ПКС змушені були переглянути тактику їх застосування на передовій. А за кордоном почали переглядати свої плани з придбання винищувачів, з огляду на його неоднозначні результати в боях.

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Російські авіабудівники, створюючи новий винищувач Су-35, мали намір не відставати від американських і китайських конкурентів. І хоча на папері літак вийшов досить грізним, навіть попри те, що він не дотягує до винищувача 5-го покоління, на практиці його бойові можливості залишили більше запитань. Детально про застосування російських винищувачів на театрі бойових дій в Україні розповіли 10 червня оглядачі Army Recognition.

Російська оборонна промисловість позиціонує Су-35 як унікальну категорію "четверте покоління ++". Для порівняння, Су-35 можна порівняти з американським F-15EX Eagle II, який також вважається платформою покоління 4++. Деякі фахівці навіть порівняли його з американським F-35, однак таке порівняння не зовсім коректне, оскільки Су-35, ймовірно, поступається йому в повітряному бою на будь-якій відстані.

Технічні характеристики та озброєння

Су-35 володіє поліпшеними стелс-характеристиками, системами радарів наступного покоління і модернізованими двигунами, що наближає його до п'ятого покоління. Літак здатний виконувати різноманітні бойові завдання з повітряної оборони, наземних атак і ударів по морських цілях.

Крім того, Су-35 може уражати цілі на великих відстанях, демонструючи технологічну перевагу над старішими літаками, що було продемонстровано в Україні.

Російський винищувач може бути оснащений авіабомбами ФАБ різної потужності, ракетами "повітря-повітря", "повітря-земля" і протикорабельними ракетами, а також 30-мм гарматою ГШ-30-1.

Літак може розвивати максимальну швидкість 2,5 Маха і мати дальність польоту 3600 км. Примітною особливістю Су-35, зазначають експерти, є радар з пасивною решіткою електронного сканування "Ибрис-Э", що дає змогу Су-35 бачити цілі на великих відстанях. Крім того, численні сенсори винищувача, які об'єднані в сучасну систему управління, дають пілоту Су-35 безпрецедентну ситуаційну обізнаність.

Фото: Відкриті джерела

Неоднозначні результати застосування в Україні

Тим часом сухі цифри на папері були перевірені під час бойових дій в Україні, де Су-35 пройшов серйозне випробування. За даними кількох джерел, результати виявилися далеко не разючими.

У листопаді минулого року українські військові збили п'ять Су-35, а на початку 2024 року стало відомо, що ще два літаки були знищені українською ракетною батареєю Patriot. Навіть виробник літака, завод у Комсомольську-на-Амурі, визнав, що Су-35 не показав очікуваних результатів у бойових умовах.

З урахуванням цих втрат, російські ПКС були змушені скоригувати тактику використання Су-35. Вони зосередилися на далекобійних ударах по українських цілях, використовуючи можливості літака для атак поза зоною досяжності систем ППО.

Водночас попри проблеми, що виникли, думка про те, що Су-35 — це повністю невдала платформа, сильно перебільшена. Машина являє собою гібрид технологій четвертого і п'ятого поколінь, що робить її унікальною, але також складною у виробництві та експлуатації. Однак, з огляду на повідомлення про незадовільні результати літака в бойових умовах, багато держав почали переглядати свої плани щодо його придбання.

У підсумку російська оборонна промисловість почала згортати виробництво винищувачів серії Су-35 з подальшим акцентом на Су-57.

"Нинішній російський бойовий літак п'ятого покоління, повинен вказувати західним аналітикам на те, що Су-35 виявився не таким хорошим, як розраховувала Москва. Це створює велику невизначеність щодо майбутнього цих машин", — підсумували оглядачі.

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Нагадаємо, на початку травня стало відомо про чергову партію винищувачів Су-35С для ПКС Росії.